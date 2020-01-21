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Автор Евгений Стриж

Болезни десен связали с повышенным риском инсульта

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Колумбийские ученые провели исследование и выяснили: люди, страдающие болезнями десен, в два раза чаще страдают и от инсультов. Это не первое исследование данной взаимосвязи, однако по словам специалистов новые данные очень помогут в дальнейшем изучении профилактики инсультов.

Исследование и результаты: риск возрастает больше чем вдвое

"Чем больше проблем с деснами, тем выше риск. В частности, увеличивается риск инсультов, связанный с образованием тромбов", — комментирует доктор Сувик Сен, заведующий кафедрой неврологии Медицинского факультета Университета Южной Каролины (Колумбия).

В ходе проекта тестирование прошли 6700 взрослых, у которых до этого не было инсультов. Все они были классифицированы на группы (по уровню заболеваний десен) и в течение 15 лет за каждым наблюдали врачи. Из общей выборки 55% были женщинами, 45% — мужчинами, средний возраст участников составил 62 года.

За 15 лет было диагностировано примерно 300 инсультов. После учета других факторов (например, личные финансы, общее состояние здоровья и раса) связь между здоровьем десен и инсультами осталась очевидной:

  • для группы с легкими заболеваниями десен риск инсульта оказался выше в 1,9 раза;
  • для группы со средними заболеваниями десен риск инсульта оказался выше в 2,1 раза;
  • для группы с тяжелыми заболеваниями десен риск инсульта оказался выше в 2,2 раза.

Также врачи установили, что наиболее высокий риск связан с конкретными видами инсульта.

Около 47% инсультов оказались тромболитическими, а примерно 26% — кардиоэмболическими.

Мнение экспертов: дело в сосудах

Эксперты отметили, что наиболее интересным в исследовании является взаимосвязь тяжести заболеваний десен и риска инсульта.

"Соотношение этих показателей — очень интересная находка. Пока это обсервационное исследование, то есть нельзя со 100% уверенностью сказать, что связь установлена. Вполне возможно, что это скорее следствие, чем причина — например, люди, у которых не все в порядке с полостью рта, не обращаются к врачам достаточно часто, пуская все на самотек", — комментирует доктор Маурицио Тревизан (Нью-Йорк, США).

Тревизан также участвовал в схожем исследовании, проведенном еще в 2000 году, но до сих пор исследователи не знают точно, почему именно болезни десен так коррелируют с инсультами. Некоторые специалисты считают, что дело в состоянии артерий и воспалениях, которые характерны для проблем с деснами. При этом происходит уплотнение сосудов в районе шеи, что и может стать причиной инсульта.

"Суть в том, чтобы заботиться о полости рта. Но я не думаю, что сейчас стоит преподносить чистку зубов как средство борьбы с инсультами. Просто заботьтесь о зубах и деснах, несмотря ни на что", — резюмируют специалисты.

Фото:yell.ru

Темы ученые инсульт здоровье полость рта стоматология исследование здоровье десен
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Болезни десен связали с повышенным риском инсульта
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