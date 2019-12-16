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Автор Евгений Стриж

Как обоняние влияет на здоровье мозга

Здоровье » Здоровье и профилактика

Наше умение распознать различные запахи — один из "индикаторов" здоровья мозга. К такому заключению пришли специалисты Чикагского университета медицины. Но как именно умение распознать запах позволяет понять, в каком состоянии мозг?

Почему умение распознавать запахи важно

По словам Джаянта Пинто, специалиста-отоларинголога, даже простой тест на умение различить запах может предсказать такое заболевание, как деменция. И чаще всего именно такие тесты становятся предвестниками развития заболевания, отмечает он.

В ходе проверки того, насколько точно подобные тесты могут "предсказать" проблемы с мозгом, ученые оценили 2900 человек от 57 до 85 лет. Для всех участников подготовили простой тест на 5 запахов: мяты, рыбы, апельсина, розы и кожи. После прохождения теста ученые подождали 5 лет, а затем оценили, как коррелируют результаты и полученные за этот период диагнозы. Оказалось, что люди, не сумевшие определить хотя бы 4 из 5 запахов, в два раза чаще страдали слабоумием.

Факты о нашем обонянии

Обонятельная функция — это достаточно "тонкий" инструмент, который легко начинает "сбоить" при малейших признаках проблем с мозгом, говорят специалисты. Так, многие нейродегенаративные заболевания (Альцгеймер, Паркинсон) можно выявить именно по проблемам с обонянием. Но как именно работает вся система?

"Если говорить кратко, то наш нос — это "окно" в мозг. Это практически прямой "канал", по которому вещества из окружающей среды могут попасть к нему. Грубо говоря, "контроллеры", расположенные на полпути, делают то, что и должны: распознают запахи. Но вместе с тем они подвергаются воздействию вирусов, бактерий и всего того, что остается в вашем носу ежедневно", — комментируют врачи.

Отвечает за процесс "распределения" данных о запахах центр, известный как обонятельная луковица. Именно оттуда сигналы идут в разные области мозга. И некоторые области, в которые эти сигналы в итоге поступают, как раз и связаны с мышлением и памятью. Так что в теории попадающие в нос частицы могут в итоге оказаться катализатором накопления характерных для Паркинсона и Альцгеймера белков.

Интересно, что на умение определить запах влияет и вес: полные люди могут иметь более слабое обоняние. По словам врачей, причиной этого являются проблемы с кровотоком, которые становятся причиной диабета и сердечных заболеваний, в итоге затрагивающих множество систем организма, в том числе и обоняние.

Итоги: тест на запах поможет в разработке лекарства

Врачи подчеркивают: пока тест на запах — не стопроцентный вариант поиска проблем с памятью в частности и мозгом в целом. Но его результаты — хороший повод назначить дополнительное обследование по традиционным методикам, уверены они. Конечно, лекарства от Альцгеймера пока нет, но умение выявить людей, у которых он начинает развиваться — важный "кирпичик" в его разработке.

Фото:thetimes.co.uk

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Здоровье и профилактика
Как обоняние влияет на здоровье мозга
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