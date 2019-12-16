Наше умение распознать различные запахи — один из "индикаторов" здоровья мозга. К такому заключению пришли специалисты Чикагского университета медицины. Но как именно умение распознать запах позволяет понять, в каком состоянии мозг?
По словам Джаянта Пинто, специалиста-отоларинголога, даже простой тест на умение различить запах может предсказать такое заболевание, как деменция. И чаще всего именно такие тесты становятся предвестниками развития заболевания, отмечает он.
В ходе проверки того, насколько точно подобные тесты могут "предсказать" проблемы с мозгом, ученые оценили 2900 человек от 57 до 85 лет. Для всех участников подготовили простой тест на 5 запахов: мяты, рыбы, апельсина, розы и кожи. После прохождения теста ученые подождали 5 лет, а затем оценили, как коррелируют результаты и полученные за этот период диагнозы. Оказалось, что люди, не сумевшие определить хотя бы 4 из 5 запахов, в два раза чаще страдали слабоумием.
Обонятельная функция — это достаточно "тонкий" инструмент, который легко начинает "сбоить" при малейших признаках проблем с мозгом, говорят специалисты. Так, многие нейродегенаративные заболевания (Альцгеймер, Паркинсон) можно выявить именно по проблемам с обонянием. Но как именно работает вся система?
"Если говорить кратко, то наш нос — это "окно" в мозг. Это практически прямой "канал", по которому вещества из окружающей среды могут попасть к нему. Грубо говоря, "контроллеры", расположенные на полпути, делают то, что и должны: распознают запахи. Но вместе с тем они подвергаются воздействию вирусов, бактерий и всего того, что остается в вашем носу ежедневно", — комментируют врачи.
Отвечает за процесс "распределения" данных о запахах центр, известный как обонятельная луковица. Именно оттуда сигналы идут в разные области мозга. И некоторые области, в которые эти сигналы в итоге поступают, как раз и связаны с мышлением и памятью. Так что в теории попадающие в нос частицы могут в итоге оказаться катализатором накопления характерных для Паркинсона и Альцгеймера белков.
Интересно, что на умение определить запах влияет и вес: полные люди могут иметь более слабое обоняние. По словам врачей, причиной этого являются проблемы с кровотоком, которые становятся причиной диабета и сердечных заболеваний, в итоге затрагивающих множество систем организма, в том числе и обоняние.
Врачи подчеркивают: пока тест на запах — не стопроцентный вариант поиска проблем с памятью в частности и мозгом в целом. Но его результаты — хороший повод назначить дополнительное обследование по традиционным методикам, уверены они. Конечно, лекарства от Альцгеймера пока нет, но умение выявить людей, у которых он начинает развиваться — важный "кирпичик" в его разработке.
Фото:thetimes.co.uk
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