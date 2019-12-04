Послеродовая депрессия: как с ней бороться

Эксперты отмечают, что послеродовая депрессия все чаще отмечается у россиянок. Все больше можно увидеть новостей о том, как очередная мамаша выкинула из окна своего малыша или оставила замерзать в кустах. Почему у молодых мам возникает желание отказаться от самого родного? Об этом в интервью Pravda.ru рассказала директор Центра психотерапии и психоанализа Алина Тимошкина.

Почему счастье материнства замещает депрессия?

Во-первых, очень важно, чтобы условия, в которых женщина рожает, были безопасными с эмоциональной точки зрения. Для женщины в такой период очень важны отношения с мужем. Во-вторых, должна быть и "психологическая зрелость". В последнее время развит нарциссический подход к рождению: ребенок должен быть, многие женщины идут на ЭКО, на какие-то дополнительные процедуры для того, чтобы ребенок был для галочки.

А радость материнства — это совокупность факторов. Ребенок — это плод отношений, это продолжение любви. Зачастую нет эмоциональных ресурсов для того, чтобы пережить боль, а естественные роды — это болезненный процесс, эту боль природа заложила для того, чтобы в момент появления ребенка на свет психика создала новую ценность. Мамочка 9 месяцев этого ребенка носила, в муках рожала, в него уже столько вложено, что этот ребенок становится счастьем.

Как бороться с послеродовой депрессией? Есть ли меры профилактики?

Чтобы не было депрессии, нужны максимально благоприятные отношения с мужем. Желательно его присутствие на родах. Потому что когда мужья вместе с женами переживают все этапы, то муж действительно начинает ценить те вложения, которые были со стороны женщины, а женщина не чувствует себя одиноко. Важно, чтобы весь процесс родов проходил в комфортных условиях, чтобы женщина не чувствовала себя ксероксом, который воспроизводит.

Если все же возникла депрессия, то лучше идти к психологу, потому что человеку нужен другой человек. Чем больше женщина контактирует с ребенком в окружении близких, тем больше шансов, что она выйдет из этой депрессии. Зачастую родственники пугаются, отбирают ребенка, говорят, что мама не в себе. Но на самом деле женщине важен контакт с близкими, помимо тех препаратов, которые могут предложить специалисты, если послеродовая депрессия приобретает острое состояние.

Как определить, что с молодой мамой что-то не так?

О депрессии сигнализирует измененное состояние сознания, женщина может не оценивать адекватно реальность. Сон восстанавливает силы. Женщине нужно спать, есть, кормить, дышать свежим воздухом.

Какие сейчас создаются программы помощи молодым мамам, которые боятся рожать или задумываются все-таки о том, чтобы отдать уже рожденного ребенка в детский дом?

Сейчас разрабатывается целая система работы с роженицами, с беременными, их готовят к родам, рассказывают, как они будут проходить, сколько времени в среднем ребеночек спит, сколько ест, какие бывают сложности. И для женщин, которые уже родили, тоже есть группы, чаще всего онлайн, поскольку в очном формате собрать мамочек с младенцами достаточно сложно.