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Автор Редакция health.pravda.ru

Пальмовое масло: есть или не есть

Здоровье

Многие хозяйки обходят стороной продукты, где в качестве ингредиента указано пальмовое масло. Виной тому огромное количество слухов и предубеждений, что это масло канцерогенное и опасное. Стоит отметить, что этот растительный продукт, изготавливаемый из плодов масличной пальмы, кладут почти во всю выпечку, которая подразумевает долгое хранение, и даже в детское питание, так что от пальмового масла спрятаться сложно. Pravda.ru решила выяснить, так ли опасен этот продукт, в беседе с диетологом Еленой Соломатиной.

Действительно ли пальмовое масло имеет канцерогенные свойства?

Нет, канцерогенных свойств в нем нет, больше атерогенных. В пальмовом масле нет холестерина, как в любом растительном продукте, тем не менее на наш организм оно действует подобно говяжьему жиру. Но когда мы говорим о пальмовом масле, то подразумеваем тот продукт, который везут нам. Потому что то масло, которое используют много-много лет жители Индонезии, Малайзии, отличается от того, что используют у нас.

Масло состоит из двух фракций: твердой и жидкой. Жидкая фракция имеет много полезных свойств: полиненасыщенные жирные кислоты, коэнзим Q10, витамин Е, бета-каротин. Пальмовое масло — чемпион по бета-каротину. Но полиненасыщенные жирные кислоты быстро окисляются, они очень нестойкие. И везти их в дальние края — нереальная задача. Какие есть выходы: либо очищать от полезной жидкой фракции, либо масло гидрогенизировать, то есть делать твердым, как маргарин. Соответственно, меняется химический состав масла, и оно приобретает другие свойства.

Нам везут твердую фракцию, она белая, рыхлая, это насыщенные жирные кислоты, миристиновая, лауриновая, пальмитиновая кислоты. Они долго не окисляются, сохраняют из-за этого срок годности продукта на долгое время, они действительно очень приятны на вкус, не хуже животного жира. Поэтому это просто выгодно. Его еще добавляют в детское питание. В грудном молоке очень много пальмитиновой кислоты, она необходима ребенку для роста, развития. Понятно, что грудного молока может не быть, и нужны какие-то смеси. Найти пальмитиновую кислоту очень сложно в других продуктах, в коровьем молоке ее нет, поэтому используют пальмовое масло.

Продукты с пальмовым маслом не ядовиты, их нельзя назвать канцерогенными. Кстати, температура дымления пальмового масла высокая, поэтому оно не так быстро окисляется, если мы на нем жарим. На пальмовом масле даже лучше жарить, чем на подсолнечном. Но если мы будем регулярно употреблять продукты с этим маслом, то это в конечном итоге приведет к повышению холестерина, к атеросклерозу.

Как обезопасить себя как потребителя от продукции с пальмовым маслом? Куда его гарантированно кладут?

Сейчас есть аббревиатура "без заменителей молочного жира". Заменитель молочного жира — это и есть пальмовое масло. Оно, как правило, отсутствует в недешевых продуктах, в продуктах, которые не содержат жиров в принципе. В той же пшенке нет пальмового масла, в растительных маслах, жидких продуктах, потому что пальмовое масло твердеет при охлаждении. Пальмовое масло может быть в сырах, густой сметане, сырках, твороге, печенье, мороженом, шоколаде. Оно может прятаться под названием "растительный жир".

Пальмовое масло помогает значительно удешевить продукт. Ведь если вместо него использовать то же масло какао, то продукт значительно поднимется в цене, а доходы населения не так велики. Пальмовое масло организм может усвоить, но им лучше не злоупотреблять людям со склонностью к атеросклерозу.

 

Темы диетолог холестерин пальмовое масло продукты питания елена соломатина полиненасыщенные жирные кислоты
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