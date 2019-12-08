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Автор Елизавета Максимова

Скрипите зубами во сне, почему? Причины бруксизма

Здоровье » Здоровье и профилактика

Ночь. Тишина. Скрип зубов… Каждому, кто страдает бруксизмом, хорошо знакомо это ощущение. И тем, кто живет с ними в одной квартире и чутко спит, тоже.

Бруксизм — скрип зубами, а также скрежет, постукивание ими и другие похожие звуки, издаваемые человеком во сне. Приступ может длиться до десяти минут. До недавнего времени бруксизм считался ярким признаком одного единственного заболевания — заражения гельминтами, но медицинские исследования это опровергли. Природа нарушения до сих пор точно не выяснена, но врачам удалось установить другие возможные причины. К ним относят:

— пережитые в течение дня стрессы;

— эмоциональную нестабильность;

— нарушения нервной системы, в частности, повреждение тройничного нерва;

— неправильный прикус;

— плохо вылеченные зубы или же неправильно установленные брекеты, коронки и протезы;

— шейный остеохондоз;

— несбалансированное питание и недостаточное количество необходимых организму веществ в рационе;

— нарушения дыхания из-за аденоидита, полипов, переломов и искривления носовой перегородки и т. д.;

— режущиеся зубы у детей;

— болезнь Паркинсона;

— эпилептические припадки;

— избыток в организме кофеина или наркотических соединений и др.

Следует знать, что помимо скрипа зубов бруксизм имеет ряд других симптомов, таких как депрессия и тревожность, головные и мышечные боли, бессонница и повышенная чувствительность зубов. Кроме того, несмотря на кажущуюся безобидность, приступы могут повлечь за собой разрушение зубной эмали, появление в ней трещин разного размера и разрушающие процессы вплоть до глубокого кариеса, прикусывание щек и языка, дискомфорт в деснах, отеки и затруднения в работе височно-нижнечелюстного сустава.

Диагностируют бруксизм на основе данных, собранных о больном. Также может быть проведено полисомнографическое обследование (производится во время сна, в процессе отмечается ряд показателей, например, частота дыхания, поступление кислорода и т. д.), большей частью предназначенное для исключения эпилепсии и выявления спазмов щечных жевательных мышц. Дополнительно назначают рентген и анализы на усмотрение лечащего врача.

Для предотвращения последствий бруксизма рекомендуется носить специальную капу, изготовленную стоматологом с учетом индивидуальных особенностей пациента. Однако это лишь способ купировать симптом, лечить же нужно само заболевание. Для снижения нервного возбуждения применяются успокоительные препараты и психотерапия, различные практики расслабления — от прослушивания музыки до длительных прогулок. При мышечных нарушениях и ряде заболеваний позвоночника благоприятный эффект оказывает физиотерапия и массаж.

Чтобы уменьшить степень проявления бруксизма необходимо исключить всю пищу, которая с трудом жуется, сильно тянется или является слишком жесткой, пить много жидкости, следя при этом за ее температурой — слишком горячее или слишком холодное питье отрицательно сказывается на состоянии зубной эмали. Также можно использовать влажные компрессы и лицевую гимнастику и нормализовать режим сна.

Фото:philodox.ru

Темы болезни причины здоровье бруксизм скрежет зубами
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