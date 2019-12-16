Кутать или не кутать ребенка зимой?

Зима в нашей стране долгая и холодная. Учитывая, что детям полезно гулять на свежем воздухе, родителям важно знать, как правильно одевать ребенка на прогулку. Причем так, чтобы он и не потел, и не мерз, и чтобы удобно было. Но здесь важно, как говорится, не переборщить.

Многие врачи-педиатры считают, что в регулярных простудах зимой у детей, как правило, виноват не сниженный иммунитет, а родители, которые слишком кутают своих чад.

Дело в том, что физиология детей такова, что для сохранения иммунитета детям иногда даже лучше немного переохладиться, чем перегреть свой организм.

В течение одной прогулки на улице зимой, ребенок несколько раз останавливается и резко остывает. Это вредно.

Проверить зимой, замерз или перегрелся ребенок можно, потрогав его щеки, нос или руки. Кисти рук должны быть прохладные. Но не ледяные. Если же при минусовой температуре лицо ребенка раскрасневшееся или даже потное, то это значит, он слишком тепло одет.

Правильная одежда

В условиях российской зимы в средней полосе, не говоря уже о регионах с суровым сибирским климатом, дети должны носить желательно многослойную одежду. Самое надежное — три слоя.

Первый слой состоит из нижнего белья. Второй слой зимней одежды должен быть рыхлым. Например, это толстовка и спортивные брюки с начесом. И, наконец, третий слой — верхняя куртка и брюки.

Простые правила

Если температура на улице ниже десяти градусов тепла, то одежды не ребенке должно быть на один слой больше, чем на взрослом.

Если ребенок еще совсем маленький и прогулка подразумевает в коляске, то зайдя, к примеру, в торговый центр, необходимо расстегнуть малыша и снять с него шапку, чтобы он не перегрелся и не вспотел. Иначе потом, выйдя на улицу снова, малыш рискует простудиться.

Зимой в автомобиле лучше ребенка расстегивать. При этом можно трогать в районе шеи, чтобы понимать, замерз ребенок или нет. А также не перегрелся ли он.

Спокойным детям лучше подбирать одежду из натуральных материалов.

Особое внимание врачи-педиатры настоятельно советуют уделять выбору детской обуви. Ее подошва должна быть эластичной. Кроме того, надо убедиться, что рисунок на пятке и носке направлен в разные стороны. Такая обувь будет меньше скользить.

Обувь должна быть комфортной и теплой. Ноги ни в коем случае не должны мерзнуть.

Вообще же детские педиатры советую одевать ребенка в комбинезон и в старую добрую шапку-ушанку. Сама одежда не должна сковывать движения и быть просто удобной для ребенка.

И, в завершении, общий совет. Он касается того, что кутать ребенка ни в коем случае нельзя. Это может привести к перегреву. В конце концов, такая одежда сковывает движения и мешает играть, а значит удовольствия от такой прогулки будет совсем мало.

Фото:fisher-price.com