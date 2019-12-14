Жирные кислоты необходимы для правильного функционирования человеческого организма. Их обычно назначают новорожденным детям.
В современной медицине принято по умолчанию включать жирные кислоты Омега в рацион питания. Они укрепляют ногти, улучшают состояние кожи и волос. Однако при неправильном их употребления могут возникнуть заболевания.
Жирные кислоты омега не могут синтезироваться человеческим организмом. Поэтому для насыщения требуется соответствующее питание. Врачи часто назначают пищевые добавки, содержащие достаточное количество жирной кислоты.
В омега-3 входят докозагексаеновая, эйкозапентаеновая и альфа-линоленовая кислоты. Первая необходима для правильного функционирования головного мозга, вторая кислота помогает защищать от депрессивного состояния, и третья служит источником выработки энергии.
Омега-3 улучшает внешний вид кожного покрова, положительно влияет на кровообращение, стабилизирует обменные процессы, в том числе контролирует жировые клетки.
Жировая кислота содержится в рыбьем жире, фасоли, нерафинированном растительном масле и в различных типах морепродуктов.
При злоупотреблении кислотой могут возникнуть болевые ощущения в суставах, шелушение кожного покрова и сердечно-сосудистые заболевания.
Омега-6 улучшает мозговую активность и укрепляет кости. Большое содержание жировой кислоты находится в кедровых орехах, тыквенных семечках и яйцах.
Недостаток омега-6 вызывает выпадение волос, шелушение кожи и развивает заболевания нервной системы.
Избыток жировой кислоты отрицательно влияет на иммунитет. Человек чувствует слабость, нарушается работа сердечно-сосудистой системы и быстро развивается ожирение. Вдобавок все воспалительные процессы протекают тяжелее для организма.
Омега-9 выполняет наибольшее количество функций. Жировая кислота такого типа отвечает за сосудистую систему, укрепляя стенки, активно используется в гормональной системе и стабилизирует иммунную систему.
Омега-9 содержится в свином жире, морепродуктах, семечках и авокадо. При достаточном количестве жировой кислоты она может замедлить процесс старения и активно фильтровать онкологические заболевания.
Нехватка омега-9 сказывается практически на всех частях тела. Больше всего страдает кожа, происходит расслоение ногтей. При дефиците нарушается работа желудочно-кишечного тракта, в результате чего человек не может полноценно питаться.
Длительная нехватка омега-9 вызывает депрессию и повышенное чувство подавленности. Развивается болезнь хронической усталости и регулярно повышается артериальное давление человека.
В случае избытка жировой кислоты развивается склонность к повышению веса. Часто происходят сбои поджелудочной железы и развиваются сердечно-сосудистые заболевания. При длительном избытке повышается вероятность заболевания печени, в том числе цирроза.
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