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Автор Владан Джурич

Зачем нужны жирные кислоты Омега - 3,6,9

Здоровье » Здоровье и профилактика

Жирные кислоты необходимы для правильного функционирования человеческого организма. Их обычно назначают новорожденным детям.

В современной медицине принято по умолчанию включать жирные кислоты Омега в рацион питания. Они укрепляют ногти, улучшают состояние кожи и волос. Однако при неправильном их употребления могут возникнуть заболевания.

Омега-3

Жирные кислоты омега не могут синтезироваться человеческим организмом. Поэтому для насыщения требуется соответствующее питание. Врачи часто назначают пищевые добавки, содержащие достаточное количество жирной кислоты.

В омега-3 входят докозагексаеновая, эйкозапентаеновая и альфа-линоленовая кислоты. Первая необходима для правильного функционирования головного мозга, вторая кислота помогает защищать от депрессивного состояния, и третья служит источником выработки энергии.

Омега-3 улучшает внешний вид кожного покрова, положительно влияет на кровообращение, стабилизирует обменные процессы, в том числе контролирует жировые клетки.

Жировая кислота содержится в рыбьем жире, фасоли, нерафинированном растительном масле и в различных типах морепродуктов.

При злоупотреблении кислотой могут возникнуть болевые ощущения в суставах, шелушение кожного покрова и сердечно-сосудистые заболевания.

Омега-6

Омега-6 улучшает мозговую активность и укрепляет кости. Большое содержание жировой кислоты находится в кедровых орехах, тыквенных семечках и яйцах.

Недостаток омега-6 вызывает выпадение волос, шелушение кожи и развивает заболевания нервной системы.

Избыток жировой кислоты отрицательно влияет на иммунитет. Человек чувствует слабость, нарушается работа сердечно-сосудистой системы и быстро развивается ожирение. Вдобавок все воспалительные процессы протекают тяжелее для организма.

Омега-9

Омега-9 выполняет наибольшее количество функций. Жировая кислота такого типа отвечает за сосудистую систему, укрепляя стенки, активно используется в гормональной системе и стабилизирует иммунную систему.

Омега-9 содержится в свином жире, морепродуктах, семечках и авокадо. При достаточном количестве жировой кислоты она может замедлить процесс старения и активно фильтровать онкологические заболевания.

Нехватка омега-9 сказывается практически на всех частях тела. Больше всего страдает кожа, происходит расслоение ногтей. При дефиците нарушается работа желудочно-кишечного тракта, в результате чего человек не может полноценно питаться.

Длительная нехватка омега-9 вызывает депрессию и повышенное чувство подавленности. Развивается болезнь хронической усталости и регулярно повышается артериальное давление человека.

В случае избытка жировой кислоты развивается склонность к повышению веса. Часто происходят сбои поджелудочной железы и развиваются сердечно-сосудистые заболевания. При длительном избытке повышается вероятность заболевания печени, в том числе цирроза.

Фото:todayheadline.co

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Здоровье и профилактика
Зачем нужны жирные кислоты Омега - 3,6,9
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