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Автор Владан Джурич

Канцерогены: правда и мифы

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Заболевания в области онкологии занимают четвертое место по смертности. Первое место принадлежит всем сердечно-сосудистым заболеваниям. Несмотря на это, люди естественно будут бояться раковой опухоли.

Клинические исследования еще не имеют данных, доказывающих причины образования злокачественных микроорганизмов. Пока что известны только факторы, при которых риск образования опухоли достаточно высок.

Основными факторами злокачественных образований считаются излучения и химические вещества, попадающие внутрь организма. Группу таких веществ называют канцерогенами. Это могут быть как опасные, так и безвредные соединения для организма.

Нитраты и нитриты

Соли, образующиеся в азотной кислоте. Они могут содержаться в искусственно выращенных овощах и фруктах. Большое содержание нитритов можно обнаружить в колбасных изделиях.

Бензпирены

Углеводороды, образующиеся в процессе горения. Содержатся в еде, преимущественно в жареном мясе, а также в сигаретном дыме и выхлопе автомобиля. Вещества входят в группу чрезвычайно опасных канцерогенов. Бензпирены образуются в почве, а потом через воды передаются растениям.

Пероксиды

Вещества, выделяющиеся в результате длительного нагревания растительного масла. В ходе горения выделяются канцерогены.

Пищевые добавки

К канцерогенам относятся азоткрасители и заменители сахара. Пищевые добавки активно применяются в производстве жевательной резинки и безалкогольных напитков.

Микотоксины

Токсичные вещества, вырабатываемые плесневыми грибами. Образуются на продуктах питания с нарушением срока хранения и при образовании плесени. Содержат сильнейший канцероген, вызывающий болезни печени.

Бензол

Компонента топлива, который представлен в виде паров. Попадание бензола возможно даже через кожу. При накоплении достаточного количества бензола в организме возникают тяжелые заболевания.

Асбест

Большая группа минералов, активно использующаяся в строительстве. Не входит в группу канцерогенов, но взаимодействует с ними и увеличивает их активность при попадании в организм.

Формальдегид

Газ, использующийся в производстве лакокрасочных изделий и пластмассы. Имеет широкое распространение в косметических средствах по уходу за волосами и кожей. Канцероген особо опасен при длительном взаимодействии с веществом.

Известно, что канцерогены содержатся в разных типах излучения. К ним относят ионизирующие и ультрафиолетовые излучения. К первой группе относится энергия, полученная в ходе химических процессов. Вторая группа связана с видимым солнечным светом, которые при длительном взаимодействии с кожей может вызывать злокачественные образования.

К потенциально вредным, но не канцерогенным веществам относятся парабены — антисептики, сульфаты натрия, воздействия микроволновой печи и кофе. Эти вещества считаются опасными для здоровья при попадании в больших количествах, но не являются канцерогенами.

Фото:nypost.com

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