Анафилактический шок: что делать до приезда скорой?

Анафилаксия — это одна из сложнейших аллергических реакций, которая может привести к серьезным последствиям. Врачи рассказали, что делать при анафилактическом шоке.

Известно, что аллергическая реакция происходит при попадании с аллергена в организм человека. Иммунная система начинает реагировать на инородное вещество, выделяя иммуноглобулины. Чувствительность организма повышается в несколько раз, что увеличивает вероятность заражения вирусом или инфекцией.

При повторном взаимодействии аллергена с уже знакомыми клетками иммунной системы выделяются медиаторы. Они вызывают воспалительный процесс. У человека могут наблюдаться такие симптомы, как зуд и отечность.

Аллергическое состояние имеет свойство развиваться. Количество медиаторов увеличивается, и иммунная система реагирует на аллергены, нарушая работу органов. В таком случае возможен даже летальный исход.

Аллергенами могут быть абсолютно любые вещества. Чаще всего они встречаются в лекарственных препаратах, например, в антибиотиках. Лекарства, содержащие миорелаксанты и анестетики, также входят в группу препаратов с аллергенами. Инородные вещества могут находиться даже в вакцинах.

Врачи утверждают, что часть аллергенов могут находиться в мясных продуктах. Клинические исследования доказывают, что в мясе могут содержаться антибиотики и миорелаксанты. В число продуктов, содержащих аллергены, входят все цитрусовые растения, пищевые добавки, морепродукты и бобовые.

Источником появления аллергена также становятся укусы насекомых. Особенно часто аллергены встречаются при частых укусах пчел.

Аллергены могут возникать во время повышенной активности пыльцы. Также доказано, что анафилактический шок может возникнуть при совмещении спортивных тренировок с пищевыми добавками или употреблением лекарственных средств.

Признаки анафилактического шока

Первые симптомы аллергического состояние наступают в течение нескольких минут. Максимальный период выявления первых признаков — один час. Чаще всего симптомы происходят практически мгновенно, поэтому нужно быстро среагировать.

Первые признаки:

жар;

сыпь;

отечность лица и конечностей;

паника.

После этого наступают вторичные признаки такие, как головокружение и трудность дыхания. Мгновенно повышается давление. Анафилаксия может нарушать работу дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, головного мозга и сердечно-сосудистой системы. В особых случаях возможно нарушение работы сразу нескольких органов.

Правила оказания помощи

Врачи рекомендуют сделать следующее при попадании аллергена:

1. Прекратить прием пищи или ввода лекарства, которое вызвало аллергическое состояние.

2. Позвонить в службу скорой помощи.

3. Лечь на спину и поднять ноги выше головы.

4. Повернуть голову на бок, чтобы избежать негативных последствий рвотного рефлекса.

5. Удостовериться, что в помещение достаточно воздуха.

6. Очистить рот.

7. Проверить сердцебиение.

Если человек перестает дышать из-за повышенной отечности, то следует сделать непрямой массаж сердца. Неплохим решением будет ввод адреналина — его можно применить в любую часть тела.

Фото:limo.media