Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Мать и дитя Забытые методики Репродуктология Маммология
Автор Владан Джурич

Ротавирус: пути передачи вируса, симптомы, лечение

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Ротавирус входит в заболевания семейства реовирусов и возбудителей ротавирусной инфекции. Для болезни характерны воспалительные процессы кишечника и верхних дыхательных путей. Врачи рассказали о признаках и методах лечения ротавирусной инфекции.

Ротавирус передается бытовыми путями. Заражение возможно через практически любые предметы. Путь передачи: фекально-оральный. То есть вирус передается через грязные руки, загрязненные предметы, грязные овощи-фрукты. Сам вирус невероятно живуч, и несмотря на все ваши старания, с большой вероятностью ребенок таки им заразится. Чаще всего вирус встречается в больших семьях и детских садах.

Вирус способен достаточно долгое время находиться в суровых условиях. Ротавирус может находиться даже в замороженной еде в течение 6 месяцев. Низкие температуры для вирусного микроорганизма не представляют трудностей для выживания.

Клинические исследования показывают, что даже через некипяченую воду можно заразиться ротавирусным заболеванием. При кипячении вирус быстро погибает.

Повышенная степень заражаемости наблюдается в течение 3-4 дней после заражения. Для диагностики заболевания врачи используют специальные тесты на наличие ротавируса.

Симптомы ротавируса у детей начинаются сразу же в течение 2-3 дней после инфицирования. При заражении характерны частая рвота, постоянное чувство жажды и понос. В целом учащается стул инфицированного.

Далее инфицированные дети чувствуют боль в животе, появляется усталость и слабость, а также повышенная температура тела.

Первые признаки заболевания у детей проявляются в виде насморка или кашля. Возможно появления конъюнктивита. Примечательно, что при первых признаках ротавируса не повышается температура.

Процесс выздоровления зависит от физиологических особенностей. Как правило, через неделю организм приходит в нормальное состояние. Возможно повторное заражение вирусом после выздоровления. Окончательный результат показывает тест на наличие вируса.

Взрослые гораздо легче переносят ротовирусные заболевания. Практически у всех взрослых людей болезнь проходит без выраженной симптоматики. В некоторых случаях возможна повышенная температура и своевременная слабость. Рвота происходит однократно или вообще не появляется.

Воспалительный процесс дыхательных путей при ротовирусе у взрослых проходит в легкой форме. Большую опасность взрослый инфицированный представляет для детей.

В качестве основного метода лечения назначаются интерфероны. Они содержатся в ряде препаратов, которые улучшают общее состояние организма.

После инкубационного периода врачи советуют активно восполнять жидкость в организме. В случае заболевания у ребенка рекомендуется пить воду каждые 15-20 минут. Врачи рекомендуют начинать с маленьких доз воды, но в случае частых повторений рвоты следует уменьшить количество потребления жидкости.

Фото:informatiadetransilvania.ro

Темы болезнь лечение симптомы здоровье ротавирус
Актуальная аналитика
Декабрь
5 декабря: Битва под Москвой, храм Христа Спасителя и Бермудский треугольник
Мать и дитя
Ротавирус: пути передачи вируса, симптомы, лечение
Правила игры
Владелец "Тольяттиазота" собрался судиться с РФ
Новости Все >
В Госдуме считают пропагандой заявление НАТО об агрессивности России
Впервые в Японии женщина стала командиром эсминца с системой "Иджис"
Норвежские археологи обнаружили корабль эпохи викингов
Президент РФ сообщил о развертывании комплекса высокоскоростной связи
Пляж на острове в Финляндии покрылся ледяными "яйцами"
Колумбиец убил уроженца Эквадора в Ростове-на-Дону
Стала известна причина взрыва газа в Белгородской области
Пушкина ответила РПЦ на критику закона о домашнем насилии
Стало известно, почему бананы нужно есть ежедневно
Киров потратит на украшение города к Новому году более 14 млн рублей
Последние материалы
5 декабря: Битва под Москвой, храм Христа Спасителя и Бермудский треугольник
Колумбиец убил уроженца Эквадора в Ростове-на-Дону
Стала известна причина взрыва газа в Белгородской области
Ротавирус: пути передачи вируса, симптомы, лечение
Пушкина ответила РПЦ на критику закона о домашнем насилии
Стало известно, почему бананы нужно есть ежедневно
Киров потратит на украшение города к Новому году более 14 млн рублей
Ходорковский кормится с легкой руки Пригожина
Москву и Вашингтон обвинили в приближении ядерной катастрофы
Житель Курганской области напал на полицейскую машину с топором
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Любовь Степушова Нечем похвастаться: 70 лет НАТО отпраздновали в унынии Любовь Степушова Соломон Соловьев Последние романтики в кино: Жерар Филип и Дина Дурбин - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы Константин Кузнецов
Комментарии
Стало известно, почему бананы нужно есть ежедневно
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
В Египте под грудой мусора обнаружили украшения фараона Рамзеcа II
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
В Египте под грудой мусора обнаружили украшения фараона Рамзеcа II
Спиленное дерево насмерть придавило инспектора по безопасности
В России появилась новая сексуальная ориентация
В России сократят расходы на образование, медицину и социалку
В Египте под грудой мусора обнаружили украшения фараона Рамзеcа II
Украина упрекает НАТО в отсутствии сроков для вступления ее в альянс
Володин: Крым после нахождения в составе Украины оказался разоренным
Сотрудник ГИБДД застрелил угрожавшего ему пистолетом прохожего
Сотрудник ГИБДД застрелил угрожавшего ему пистолетом прохожего
Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ
США выступают за отстранение России от участия в "группе восьми"
ФРГ вышлет двух дипломатов РФ из-за дела об убийстве соратника Басаева
Украина упрекает НАТО в отсутствии сроков для вступления ее в альянс
Народ в Молдавии пока не выиграл
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ