Ротавирус: пути передачи вируса, симптомы, лечение

Ротавирус входит в заболевания семейства реовирусов и возбудителей ротавирусной инфекции. Для болезни характерны воспалительные процессы кишечника и верхних дыхательных путей. Врачи рассказали о признаках и методах лечения ротавирусной инфекции.

Ротавирус передается бытовыми путями. Заражение возможно через практически любые предметы. Путь передачи: фекально-оральный. То есть вирус передается через грязные руки, загрязненные предметы, грязные овощи-фрукты. Сам вирус невероятно живуч, и несмотря на все ваши старания, с большой вероятностью ребенок таки им заразится. Чаще всего вирус встречается в больших семьях и детских садах.

Вирус способен достаточно долгое время находиться в суровых условиях. Ротавирус может находиться даже в замороженной еде в течение 6 месяцев. Низкие температуры для вирусного микроорганизма не представляют трудностей для выживания.

Клинические исследования показывают, что даже через некипяченую воду можно заразиться ротавирусным заболеванием. При кипячении вирус быстро погибает.

Повышенная степень заражаемости наблюдается в течение 3-4 дней после заражения. Для диагностики заболевания врачи используют специальные тесты на наличие ротавируса.

Симптомы ротавируса у детей начинаются сразу же в течение 2-3 дней после инфицирования. При заражении характерны частая рвота, постоянное чувство жажды и понос. В целом учащается стул инфицированного.

Далее инфицированные дети чувствуют боль в животе, появляется усталость и слабость, а также повышенная температура тела.

Первые признаки заболевания у детей проявляются в виде насморка или кашля. Возможно появления конъюнктивита. Примечательно, что при первых признаках ротавируса не повышается температура.

Процесс выздоровления зависит от физиологических особенностей. Как правило, через неделю организм приходит в нормальное состояние. Возможно повторное заражение вирусом после выздоровления. Окончательный результат показывает тест на наличие вируса.

Взрослые гораздо легче переносят ротовирусные заболевания. Практически у всех взрослых людей болезнь проходит без выраженной симптоматики. В некоторых случаях возможна повышенная температура и своевременная слабость. Рвота происходит однократно или вообще не появляется.

Воспалительный процесс дыхательных путей при ротовирусе у взрослых проходит в легкой форме. Большую опасность взрослый инфицированный представляет для детей.

В качестве основного метода лечения назначаются интерфероны. Они содержатся в ряде препаратов, которые улучшают общее состояние организма.

После инкубационного периода врачи советуют активно восполнять жидкость в организме. В случае заболевания у ребенка рекомендуется пить воду каждые 15-20 минут. Врачи рекомендуют начинать с маленьких доз воды, но в случае частых повторений рвоты следует уменьшить количество потребления жидкости.

Фото:informatiadetransilvania.ro