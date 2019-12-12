Пять привычек, которые вредят здоровью суставов

Состояние суставов — важный критерий, указывающий на физические возможности человека и определяющий его здоровье в целом. Изнашивание суставов может длиться годами. Если бездействовать, то в конечном счете это приведет в лучшем случае к хронической боли, в худшем — к инвалидности. Есть исключения — заболевания суставов, которые развиваются спонтанно.

Для сохранения здоровья в обоих случаях важны в первую очередь: образ жизни, здоровые привычки и более ответственное отношение к собственному здоровью. Предотвратить болезни суставов можно, если знать, что вредит из здоровью.

Привычки, которые вредят суставам:

1. Продолжительное нахождение в положении стоя или подъём вверх

Люди, которым приходится подолгу стоять или часто подниматься по ступенькам, находятся в группе риска развития артроза тазобедренных суставов. Несмотря на то, что ходьба "в гору" полезна для сердечно-сосудистой системы, подобные упражнения не считаются привычными для наших суставов. Также плохой привычкой для наших суставов является сидение на корточках или коленях. Длительное нахождение в таком положении приводит к изнашиванию суставов и развитию артроза.

2. Избыточный вес

Поражение суставов напрямую связано с лишним весом. То есть, чем больше человек весит, тем быстрее изнашиваются его суставы под грузом тела.

Остеоартроз (ОА) — самое частое заболевание суставов среди болезней опорно-двигательного аппарата. И виной ему опять же избыточный вес.

3. Курение

Курение — страшная зависимость для здоровья суставов. Зависимые люди подвержены развитию многих суставных заболеваний: системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия, псориаз. Чем больше вы выкуриваете сигарет в день, тем выше риск аутоиммунного поражения суставов.

Риск также возрастает, если у человека есть наследственная предрасположенность к ревматоидному артриту, и если вы курите, то риск, что он проявится возрастает в 7,5 раз. Если наследственной предрасположенности нет, курение всё равно способно повысить риск развития патологии в 2,4 раза.

4. Спорт

Если рассматривать любительский спорт для оптимального физического и психологического здоровья, то он однозначно полезен. Доказано, что умеренные спортивные нагрузки, в том числе регулярные пробежки, не изнашивают наши суставы. Из-за повышенных нагрузок и травм в прошлом разрушение суставов возникает у профессиональных спортсменов.

5. Хруст суставов

Удивительно, но только в XXI веке ученые смогли выяснить, что происходит с суставами, когда человек ими хрустит. Оказалось, что в момент растягивания сустава, то же самое происходит и с его полостью, которая заполнена жидкостью. При увеличенной нагрузке создаются пузырьки, которые лопаясь и создают привычный нам звук хруста. Вредная, на первый взгляд, привычка абсолютно безопасна.

Большинство людей считает, что проблема с суставами неизбежна с возрастом и игнорируют первые неприятные и пугающие симптомы заболеваний.

А ведь очень ВАЖНО обнаружить заболевание и поставить верный диагноз как можно раньше!

Если человек замечает у себя:

1) скованность в суставах, особенно после пробуждения;

2) ограничение движений в пояснице и шее;

3) покраснение кожи над суставами;

4) боль и отек в суставах;

5) беспричинное повышение температуры;

6) слабость и повышенную утомляемость.

Необходима тщательная диагностика, на основании которой будет поставлен диагноз и назначено соответствующее лечение.

Фото:revistaperfil.com