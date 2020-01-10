Что такое паралич лицевого нерва?

Повреждение лицевого нерва, VII черепного нерва, приводит к параличу лица, который обычно называют параличом лицевого нерва. Седьмой черепной нерв отвечает за иннервацию мимических мышц и берет свое начало в мышцах. Он проходит по длинному извилистому пути через череп, а затем через отверстие стиломастоида на височной кости. Следствием паралича является потеря контроля над лицевыми мышцами.

Причины паралича лицевого нерва

Лицевой паралич может быть врожденным и приобретенным. Во многих случаях причина лицевого паралича является идиопатической (то есть неизвестной), такое состояние называется паралич Белла.

Несмотря на то, что они классифицируются как идиопатические, есть свидетельства того, что это состояние может быть связано с вирусной инфекцией простого герпеса. Паралич Белла является причиной приблизительно 6 из каждых 10 случаев лицевого паралича с острым началом.

Другие причины паралича лицевого нерва включают опухоли, инсульт и травмы, особенно в височной кости. Некоторые более редкие причины лицевого паралича включают рассеянный склероз, средний отит и нейросаркоидоз. Опухоль, которая сдавливает лицевой нерв в любом месте на его пути через череп, может привести к параличу лица.

Более распространенным, чем неопластические причины, является ятрогенный паралич лицевого нерва, когда происходит непреднамеренное повреждение лицевого нерва при удалении опухоли. Классическим примером может быть повреждение нерва, возникающее при удалении акустической невромы, доброкачественной опухоли нерва, ответственной за слух.

Синдром Рамсея-Ханта, вызванный инфекцией опоясывающего герпеса, сопровождается герпетиформным везикулярным поражением, дисфункцией вестибулокохлеарного аппарата и параличом лица. В отличие от паралича Белла, синдром Рамсей-Ханта более болезненный, имеет более низкую скорость выздоровления и значительно более высокий риск потери слуха. Другой инфекционной причиной лицевого паралича является болезнь Лайма, которая следует за укусами клещей, зараженных Borrelia burgdorferi. Приблизительно у 10% пациентов с болезнью Лайма развивается паралич лицевого нерва, а у четверти из них может быть двусторонний паралич лицевого нерва.

Лечение паралича лицевого нерва

Фармакотерапия и хирургические операции могут быть необходимы для лечения лицевого паралича, в зависимости от этиологии. Кортикостероиды вместе с противовирусными средствами, вводимыми в течение 72 часов, используются для лечения синдрома Рамсей-Ханта и паралича Белла. Пациентам с опухолями необходимо (по возможности) хирургически резецировать опухоли.

Расширенные хирургические процедуры для пациентов, которые утратили функцию лицевого нерва, включают повторную анимацию лица с использованием нервных трансплантатов или транспозицию мышц и пластическую операцию, которая проводится для улучшения симметрии лица.

Физиотерапия может также быть необходимой в зависимости от степени и продолжительности лицевого паралича. Некоторые общие методы, используемые для физиотерапии, включают нейромышечную переподготовку, трофическую электростимуляцию, электромиографию биологической обратной связи и проприоцептивное нейромышечное облегчение.

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