Хотите сохранить вес? Ешьте медленнее

Вместо того, чтобы быстро проглатывать свой обед, стоит есть размеренно и неспешно. Об этом сообщают ученые Университета Кюсю (Токио). По их словам, это не только поможет контролировать вес, но и поспособствует сбросу лишних килограммов.

Дисциплина в еде полезна

"Помимо неспешного приема пищи и тщательного жевания откажитесь от послеобеденных снеков и старайтесь не есть за два часа до сна. Эти простые шаги помогут снизить вес", — комментируют японские специалисты.

Как оказалось, люди, предпочитающие неспешную трапезу, имеют на 42% сниженный риск ожирения и избыточного веса, чем спешащие. Достаточно не растягивать прием пищи, а просто есть не слишком быстро — это снизит вышеуказанные риски на 29%. Также медленно и с нормальной скоростью трапезничающие люди в целом оказались более здоровыми и вели более здоровый образ жизни.

Доктор Харухиса Фукуда, руководитель исследования, отметил, что исследование достаточно общее и найдены лишь некоторые взаимосвязи, но польза неспешного приема пищи несомненна. С ним согласен и Дэвид Кац, специалист из США. "Осознанность и дисциплина в еде — практики, полезные для поддержания здоровья. Если вы едите медленно, то еда ценится вами за качество, а не за количество, то есть вы выбираете ее более осознанно, в том числе — путем разумных ограничений порций", — комментирует Кац.

"Нужно поощрять изменение культуры еды"

Выводы японских ученых основаны на оценке состояния здоровья около 60 000 жителей Японии с уже выявленным диабетом, которые с 2008 по 2013 годы регулярно приходили на медосмотры. Также участники заполняли анкеты, касающиеся их образа жизни и привычек, в том числе к потреблению алкоголя и курению.

Выборку разделили на 3 группы:

22000 человек, которые ели быстро;

33500 человек, которые ели с обычной скоростью;

4200 человек, которые ели медленно.

Уменьшение размера талии за период наблюдений оказалось более внушительным у второй и третьей группы. Также снижение веса демонстрировали те, кто отказывался от еды перед сном и вредных перекусов после обеда. По словам ученых, такой эффект возникает из-за баланса инсулина и глюкозы. Грубо говоря, если человек ест медленнее, то чувство насыщения приходит от меньшего количества еды, и он останавливается.

Саманта Хеллер, диетолог из Медицинского центра Нью-Йоркского университета, отмечает, что "медленные едоки" действительно потребляют меньше калорий. "И дело тут не только в самой еде. Во многих странах неспешная трапеза — традиция, в то время как в США с вечным культом фаст-фуда ведущую роль играет возможность поесть быстро. Нужно поощрять культурные сдвиги, которые изменили бы отношение людей к еде", — сообщает она.

Фото:expert-zoj.ru