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Автор Ксения Семенова

Почему людям нужно есть кожуру от банана

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Популярный в своих кругах австралийский диетолог Сьюзи Беррел призывает не выбрасывать банановую кожуру, такая необычная добавка в рационе человека поможет ему избавиться от пары-тройки килограмм, а также улучшить качество сна. Такой чудотворный эффект достигается из-за присутствия в ней огромного количества волокон, витаминов B5 и C, чем не может похвастаться сам плод.

Сьюзи сообщает, что людям нужно перестать выбрасывать столь ценный продукт в мусорное ведро, что мы делаем постоянно. Выяснилось, что данная часть фрукта тоже хорошо усваивается организмом, а значит, может стать обычным продуктом питания. Кроме того, банановая кожура поможет нам лучше спать, что необходимо для хорошего настроения и борьбы со стрессом. Также она улучшит качество кожи и даже поспособствует скорейшему похудению.

Ранее указанный специалист в сфере диетологии заявляет, что банановая кожура не только улучшит вкус смузи или выпечки, но и насытит их питательными веществами. При ее регулярном употреблении в рационе человека появится больше полезных нутриентов.

Благодаря включению в свой рацион кожуры этого желтого фрукта человек может увеличить общее количество клетчатки в своем меню не менее чем на 10%, так как там находятся диетические волокна. Кроме того, на 20% повысится содержание витамина B6 и витамина C, вместе с этим заметно увеличится присутствие калия и магния в питании.

Отмечается, что при этом вовсе не нужно употреблять банановую кожуру в "сыром" виде, только сняв с фрукта. Идеальным вариантом будет ее приготовление (варка, жарка или запекание). Так она станет более мягкой, а ряд нутриентов сможет проще усваиваться организмом.

Диетолог подчеркивает, что выбирать кожуру нужно по цвету. Например, ярко-желтая кожура может продемонстрировать более высокое содержание антиоксидантов, что уменьшит вероятность образования онкологии. В зеленой кожуре недоспевших плодов огромное множество аминокислоты триптофана, которая способствует нормализации сна. Помимо этого, там можно найти полезную разновидность крахмала, благоприятно влияющую на здоровье ЖКТ.

Представители медицины поясняют, первостепенно может показаться, что кожуру есть просто невозможно. Однако это дело привычки. Вводить ее в меню нужно постепенно — например, сначала сделать смузи с ее использованием и самим плодом, либо запечь банан в кожуре. Есть еще один вариант, с помощью которого можно привыкнуть к столь необычному яству — чай. Для его приготовления нужно поварить банан в кожуре на протяжении 10 минут, а потом пропустить через сито. Пить напиток необходимо в теплом виде.

Фото: mothernature.com

Темы зож добавка здоровье диетолог кожура банана
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Почему людям нужно есть кожуру от банана
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