Причины варикозного расширения вен

Варикозное расширение вен является проявлением венозной недостаточности. Функция вены — возвращать кровь к сердцу из периферической части тела. Кровь в венах выталкивается вперед силой перекачиваемой крови в артериях.
Вены имеют односторонние клапаны, которые предназначены для предотвращения обратного потока крови. Поскольку вены тонкостенные, этот механизм необходим для предотвращения скопления крови в нижней части каждой вены.
Когда эти клапаны повреждены инфекцией, болезнью или в результате слишком большого и длительного давления, кровь протекает через них. Это заставляет кровь собираться в той части вены, которая находится ниже клапана.
По мере того, как кровь собирается, вена расширяется и становится больше и извилистее. Увеличение вен является результатом ненормального выброса факторов роста из поврежденных стенок.
Тонкие стенки вен означают, что когда в них скапливается кровь, они растягиваются чрезмерно. Это приводит к тому, что клапаны раздвигаются, в результате чего даже нормальные клапаны повреждаются. Кровь, таким образом, движется в обратном направлении через клапаны, объединяясь в дистальном сегменте пораженной вены.
Многие факторы увеличивают риск развития варикозного расширения вен. Они включают:
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