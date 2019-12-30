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Автор Александра Балан-Сенчук

Причины варикозного расширения вен

Здоровье » Здоровье и профилактика » Флебология

Варикозное расширение вен является проявлением венозной недостаточности. Функция вены — возвращать кровь к сердцу из периферической части тела. Кровь в венах выталкивается вперед силой перекачиваемой крови в артериях.

Вены имеют односторонние клапаны, которые предназначены для предотвращения обратного потока крови. Поскольку вены тонкостенные, этот механизм необходим для предотвращения скопления крови в нижней части каждой вены.

Когда эти клапаны повреждены инфекцией, болезнью или в результате слишком большого и длительного давления, кровь протекает через них. Это заставляет кровь собираться в той части вены, которая находится ниже клапана.

По мере того, как кровь собирается, вена расширяется и становится больше и извилистее. Увеличение вен является результатом ненормального выброса факторов роста из поврежденных стенок.

Тонкие стенки вен означают, что когда в них скапливается кровь, они растягиваются чрезмерно. Это приводит к тому, что клапаны раздвигаются, в результате чего даже нормальные клапаны повреждаются. Кровь, таким образом, движется в обратном направлении через клапаны, объединяясь в дистальном сегменте пораженной вены.

Факторы риска

Многие факторы увеличивают риск развития варикозного расширения вен. Они включают:

  • Увеличение возраста, что связано с ослаблением венозной стенки в результате распада коллагена и замедления синтеза коллагена.
  • Ожирение, которое создает повышенное давление на клапаны ног, затрудняя движение крови вверх по венам.
  • Повторные беременности, потому что вес увеличенной матки давит на крупные подвздошные вены, в которые стекают вены ног, что приводит к плохому дренажу из ноги. Кроме того, объем крови резко увеличивается во время беременности. Женские гормоны также расслабляют стенку вен.
  • Врожденно слабые вены.
  • Длительное стояние, как требуется в некоторых профессиях, увеличивает нагрузку на венозные клапаны.
  • Недостаток движения ног приводит к тому, что вены ног растягиваются кровью из-за отсутствия эффекта откачивания икроножных мышц, окружающих глубокие вены ног. Еще хуже, если ноги скрещены или согнуты, поскольку перегиб вен оказывает дополнительное давление на клапаны.
  • Гормональные изменения, как при беременности и менопаузе, так и с применением гормональных таблеток, вызывают соответствующие изменения в содержании коллагена в венозной стенке, способствуя появлению варикозных вен. Женские гормоны имеют тенденцию расслаблять венозные стенки, делая их более склонными к скоплению крови.
  • Травматическое повреждение или предыдущие сгустки крови могут вызвать повреждение клапана при заживлении, что приводит к венозной недостаточности.
  • Тазовые опухоли или кисты также оказывают повышенное давление на подвздошные вены, дренирующие нижние конечности.

Фото:experto.de

Темы вены кровь причина болезнь варикоз здоровье флебология кровеносные сосуды
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