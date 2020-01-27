Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александра Балан-Сенчук

Как справиться с панической атакой при клаустрофобии

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Клаустрофобия — это боязнь закрытых мест или физических ограничений. Данное состояние может вызвать симптомы тревоги, начиная от легкого потоотделения или дрожи до обморока или приступа паники. Распространенные триггеры клаустрофобии включают небольшие комнаты, лифты, шкафы, МРТ-сканеры, самолеты и прочие небольшие или ограниченные пространства.

Что такое паническая атака?

Паническая атака начинается внезапно с триггера страха. Физические симптомы приступа паники включают в себя:

  • учащенное сердцебиение
  • потливость
  • дрожь
  • сбивчивое дыхание
  • ощущение удушья
  • подступающая тошнота
  • рвота
  • головокружение
  • бледность
  • озноб
  • онемение конечностей
  • давление в груди
  • характерное покалывание по всему телу

Кроме того, эмоциональные переживания, возникающие в связи с приступом паники, включают в себя:

  • чувство нереальности происходящего
  • чувство отрешенности
  • страх смерти или безумия
  • эмоциональный стресс
  • спутанность сознания
  • истерика
  • плач
  • чувство волнения

Приступы паники отличаются от обычных эпизодов тревоги по интенсивности и продолжительности симптомов. Панические атаки обычно достигают максимума в течение 10 минут, а затем стихают.

Приступы паники могут имитировать другие заболевания, такие как болезни сердца, заболевания щитовидной железы или заболевания легких.

Приступы паники могут возникать очень внезапно во время спокойных или тревожных состояний.

Приступы паники являются признаком панического расстройства, но могут возникать в контексте других тревожных расстройств.

Панические атаки очень распространены. В дополнение к клаустрофобии, они могут быть вызваны другими фобиями или источниками беспокойства, такими как публичные выступления.

Борьба с панической атакой

Если приступ паники возникает из-за клаустрофобии, существует ряд стратегий, которые могут помочь остановить его. Изменение любого тревожного мышления является важным первым шагом. Методы остановки паники включают в себя:

  • медленное дыхание
  • расслабление тела
  • сосредоточенность на ближнем окружении
  • самоуспокоение

Снижение общего стресса, поиск лечения от тревожности и клаустрофобии и недопущение возникновения ситуаций — стратегии предотвращения панических атак.

Эффективные методы лечения доступны для клаустрофобии. Наиболее распространенным и эффективным методом лечения является экспозиционная терапия. Это форма терапии, при которой толерантность к вызывающей ситуации постепенно приобретается в результате воздействия.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — еще один вид терапии, который часто используется при клаустрофобии. Пациент руководствуется стратегиями изменения неадаптивных мыслей, которые способствуют беспокойству.

Приступы паники иногда лечат лекарствами, такими как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Корректировки образа жизни также могут помочь предотвратить приступы паники.

Фото:amandastokes.com.au

Темы здоровье психиатрия клаустрофобия паническая атака
Актуальная аналитика
Фигурное катание
Как взрослым спортсменам бороться с молодыми в фигурном катании?
Кремль
Эксперт: Козак в АП решит украинский кризис по примеру молдавского
Психотерапия
Как справиться с панической атакой при клаустрофобии
Новости Все >
Ольга Бузова отпраздновала день рождения в Москве
Безработица в России по итогам декабря осталась на прежнем уровне
Модернизация наоборот: Киев отчитался о "новом" танке Т-72А
Стоматолог пытался вывезти на Украину из России более 900 зубов
Профицит торгового баланса России уменьшился
Навка ответила немецкому тренеру на недовольство победами россиян
СМИ: никто не знает, чей самолет был сбит в Афганистане
Темная материя в космосе: возможно ли увидеть невидимое?
BBC обвинили в расизме после ошибки в репортаже о гибели Коби Брайанта
Лжекосметолога со Ставрополья приговорили к 4 годам колонии
Последние материалы
СМИ: никто не знает, чей самолет был сбит в Афганистане
Темная материя в космосе: возможно ли увидеть невидимое?
BBC обвинили в расизме после ошибки в репортаже о гибели Коби Брайанта
Лжекосметолога со Ставрополья приговорили к 4 годам колонии
Путин утвердил состав Государственного совета России
Как справиться с панической атакой при клаустрофобии
Прокуратура начала проверку "бунта" водителей скорых в Екатеринбурге
The Aviationist высоко оценил боевую эффективность вертолета Ми-24
Биолог Александр Сорокин: бесснежная зима не опасна для птиц
В Пекине отменили церемонию старта отсчета до Олимпийских игр
Популярное
Шоу-бизнес
Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной

Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.

Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Шоу-бизнес
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Силовые структуры
ЦРУ рассекретило доклад об "агенте Гитлера" Степане Бандере
Мир. Новости мира
Польский президент: на форуме в Израиле исказили историю войны
Василий Амирджанов Тюнинг Конституции: от воспитания и мата до содомии Василий Амирджанов Соломон Соловьев Дети-мазохисты - кто они? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Чего ждать от коронавируса Игорь Буккер
Комментарии
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Газовый транзит через Польшу может быть прекращен
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Тюнинг Конституции: от воспитания и мата до содомии
Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили
Эксперты уточнили вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили
Американец оскорбил девушку и стал "звездой" соцсетей
Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Главный менеджер по импичменту Трампа устроил русофобскую истерику
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ