Как справиться с панической атакой при клаустрофобии

Клаустрофобия — это боязнь закрытых мест или физических ограничений. Данное состояние может вызвать симптомы тревоги, начиная от легкого потоотделения или дрожи до обморока или приступа паники. Распространенные триггеры клаустрофобии включают небольшие комнаты, лифты, шкафы, МРТ-сканеры, самолеты и прочие небольшие или ограниченные пространства.

Что такое паническая атака?

Паническая атака начинается внезапно с триггера страха. Физические симптомы приступа паники включают в себя:

учащенное сердцебиение

потливость

дрожь

сбивчивое дыхание

ощущение удушья

подступающая тошнота

рвота

головокружение

бледность

озноб

онемение конечностей

давление в груди

характерное покалывание по всему телу

Кроме того, эмоциональные переживания, возникающие в связи с приступом паники, включают в себя:

чувство нереальности происходящего

чувство отрешенности

страх смерти или безумия

эмоциональный стресс

спутанность сознания

истерика

плач

чувство волнения

Приступы паники отличаются от обычных эпизодов тревоги по интенсивности и продолжительности симптомов. Панические атаки обычно достигают максимума в течение 10 минут, а затем стихают.

Приступы паники могут имитировать другие заболевания, такие как болезни сердца, заболевания щитовидной железы или заболевания легких.

Приступы паники могут возникать очень внезапно во время спокойных или тревожных состояний.

Приступы паники являются признаком панического расстройства, но могут возникать в контексте других тревожных расстройств.

Панические атаки очень распространены. В дополнение к клаустрофобии, они могут быть вызваны другими фобиями или источниками беспокойства, такими как публичные выступления.

Борьба с панической атакой

Если приступ паники возникает из-за клаустрофобии, существует ряд стратегий, которые могут помочь остановить его. Изменение любого тревожного мышления является важным первым шагом. Методы остановки паники включают в себя:

медленное дыхание

расслабление тела

сосредоточенность на ближнем окружении

самоуспокоение

Снижение общего стресса, поиск лечения от тревожности и клаустрофобии и недопущение возникновения ситуаций — стратегии предотвращения панических атак.

Эффективные методы лечения доступны для клаустрофобии. Наиболее распространенным и эффективным методом лечения является экспозиционная терапия. Это форма терапии, при которой толерантность к вызывающей ситуации постепенно приобретается в результате воздействия.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — еще один вид терапии, который часто используется при клаустрофобии. Пациент руководствуется стратегиями изменения неадаптивных мыслей, которые способствуют беспокойству.

Приступы паники иногда лечат лекарствами, такими как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Корректировки образа жизни также могут помочь предотвратить приступы паники.

Фото:amandastokes.com.au