Расстройство пищевого поведения: анорексия

Анорексия — заболевание, при котором у человека полностью теряется чувство голода и аппетита. Развитие заболевания по большому счету связано с нарушением метаболизма, в результате которого развиваются другие заболевания. Анорексия нередко заканчивается летальным исходом.

Клинические исследования доказывают, что анорексия относится к заболеваниям психического характера. В классической теории медицины данный синдром получил название нервной анорексии.

Заболевание относится к психическим отклонениям, при которых человек испытывает страх в наборе лишнего веса. Как правило, человек перестает питаться и теряет естественное чувство голода. Обменный процесс полностью нарушается, а количество витаминов в организме стремится к нулю.

Постоянный страх набора веса не позволяет человеку контролировать его действия. В итоге он не чувствует меру и продолжает функционировать, подвергая свой организм большим нагрузкам.

Чаще всего люди, страдающие от анорексии, придерживаются жестких диет и принимают целый комплекс препаратов, сжигающих не только жир, но и углеводы. Большая часть больных анорексией — молодые девушки.

Основная проблема заключается в том, что человек не осознает вред радикального метода похудения. К первым симптомам анорексии врачи относят невозможность человека оценить свой вес.

Также к симптомам относятся постоянные панические атаки из-за внешнего вида. При этом вес зависимого человека на десятки процентов ниже нормы. В итоге все это ведет к нарушению обменного процесса, сопровождающегося длительной депрессией.

Человек начинает особенно питаться — прием пищи происходит маленькими порциями. Иногда даже намеренно вызывается рвота. В результате такого жесткого режима у женщин нарушается цикл вплоть до прекращения месячных.

Причины анорексии связаны с другими заболеваниями. Чаще всего люди выбирают жесткие диеты, когда имеют злокачественные образования, отклонения в гормональной системе и неврологические болезни. Врачами доказано, что анорексию могут вызвать психиатрические болезни, например, слабоумие.

Анорексия считается самым опасным заболеванием, представляющим угрозу для жизни. В 20% случаев на последней стадии анорексии люди умирают от полного нарушения обменных процессов.

Вследствие дефицита полезных для организма веществ развивается бессонница, появляются обмороки, меняется цвет и общее состояние кожного покрова и повышается хрупкость костей.

С развитием синдрома происходит атрофия мышц. Появляются острые признаки сердечной недостаточности, а также чувствуется постоянная усталость и слабость.

В итоге организм человека перестает функционировать, поскольку органы не получают должного количества питательных веществ. Самостоятельное лечение в таких случаях невозможно, поскольку за больным нужен постоянный контроль.

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