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Автор Евгений Стриж

Почему лекарства делают невкусными и горькими

Здоровье » Ваше здоровье

Каждый, кто принимал хотя бы несколько видов лекарств, особенно в таблетках, наверняка задавался вопросом — почему они такие невкусные? Неужели производителю так трудно сделать таблетку сладкой, а порошок — менее горьким? Но все не так просто.

Почему лекарства делают невкусными и горькими

Лойд Аллен, фармацевт и редактор издания "International Journal of Compounding" расскажет, почему современная фармацевтика не в силах решить этот вопрос.

Почему лекарства именно такие

"Активные ингредиенты лекарств — это чаще всего горький или другой неприятный вкус. Особенно это касается антибиотиков, например, пенициллин еще и плохо пахнет. Проблема известна и для антигистаминных, противоотечных средств. Но нельзя ждать от химии только приятных вкусов — сама структура полезных компонентов к ним не располагает", — комментирует Аллен.

Также проблемой является и дозировка лекарства. Например, сильнодействующие вещества позволяют принять буквально 1-2 миллиграмма, и это не так неприятно, как 250-миллиграмовая порция антибиотика.

Но горечь и прочие неприятные вкусы мы ощущаем не просто так. Это часть защитного механизма нашего тела, который сигнализирует — принимаемое вещество потенциально токсично. И особенно страдают от этого дети, вынужденные пить лекарства — они же не пьют различные моющие средства, потому что организм предупреждает их об опасности. Так что бороться с естественными механизмами для фармацевтов — задача не из легких.

Что предлагают фармацевты

Фармацевты, по словам Аллена, могут добавить различные вкусовые "присадки", но не видят в этом смысла.

"Если мы добавляем к лекарству с плохим вкусом какой-то компонент, маскирующий его, мы не решаем проблему. Это лишь попытка уйти от нее", — уверены специалисты.

Одним из оптимальных вариантов такого "костыля" являются горькие, но более знакомые вкусы:

  • кофейный,
  • шоколадный,
  • лимонный
  • или апельсиновый.

Они не убирают горечь лекарства, а просто "переключают внимание" рецепторов на другой вкус.

Текущий уровень фармацевтики позволяет делать достаточно нейтральные на вкус покрытия таблеток, а также выпускать жидкие формы лекарств, которые легче проглотить. Однако в вопросах подсластителей и ароматизаторов среди специалистов нет единого мнения: кто-то считает их безопасными, кто-то — нет.

"Возьмем подсластители, известные многим — декстрозу и сахарозу. Вроде бы они безопасны, но исследования показали: они могут провоцировать кариес, повышать риск развития рака. Также ингредиенты не должны представлять опасности для детей. Найти такие очень сложно", — комментируют фармацевты.

Фото: etftrends.com

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева
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