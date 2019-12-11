Могут ли электромобили представлять риск для водителей с сердечными стимуляторами?

Люди, которым имплантировали устройства для регуляции работы сердца, могут спокойно управлять электромобилями. Об этом по результатам исследований сообщает группа ученых Немецкого кардиологического центра (Мюнхен).

Современные варианты электрокаров безопасны

Современный тренд на электромобили шагает по планете, их число постоянно растет. Но могут ли люди с имплантатами в сердце управлять таким транспортом без вреда для здоровья? Именно это проверили специалисты. И по предварительным данным, технологии питания электромобилей не создают проблем для работы как кардиостимуляторов, так и более сложных систем.

Для исследования авторы собрали группу из 108 человек, каждый из которых имел тот или иной имплантат. Средний возраст добровольцев составил 58 лет, а имплантаты были от семи разных производителей.

Участники эксперимента "катались" на наиболее популярных в Европе моделях электромобилей: BMW i3, Nissan Leaf, Tesla Model 85S и Volkswagen. Для безопасности, добровольцы сидели на передних сиденьях автомобилей, в то время как вождение моделировалось на испытательном стенде в помещении под присмотром врачей. Однако никаких вредных помех, которые могли бы повлиять на работу имплантатов, обнаружено не было. Специалисты подчеркнули, что имитировалась в том числе зарядка машин, но даже при нахождении около зарядного кабеля помехи не мешали работе имплантатов.

Ведущий автор исследования доктор Карстен Леннерц отметил, что по мере развития технологии автомобили могут стать более "заряженными", и тогда возникнут проблемы. Но современные модели вполне отвечают всем требованиям безопасности.

Доктор Джозеф Джермано, специалист по электрофизиологии сердца (США), также ознакомился с результатами работы и сообщил, что основной проблемой считались различные электромагнитные помехи, потенциально выводящие имплантаты из строя. "Так называемые ЭМИ-помехи могут создавать сигналы, которые устройства, встроенные в сердце, неверно интерпретируют. Последствия могут быть катастрофическими — датчики перестанут верно определять работу сердца", — дополнил он.

Основной причиной, по которой сегодня таких проблем не возникает, являются специальные экраны, предназначенные для защиты систем автомобиля от электрических помех. Именно они помогают работать и имплантатам.

Специалисты отмечают, что в тренде также и беспилотные машины, в том числе — электрокары. Достаточно большое количество дополнительных систем (радары, лидары, датчики) в перспективе могут стать проблемой для пассажира с имплантатами. "Но на текущий момент беспилотные машины — проект только начинающийся, так что пока в этой области мало исследований. В любом случае, для того, чтобы они могли ездить по дорогам общего пользования, нужны ИИ пятого уровня (полностью автономная система, ведущая машину без участия человека), в то время как сейчас системы скорее помогают и поддерживают водителя, чем ведут вместо него", — комментируют они.

Фото:missoulavalleylifestyle.com