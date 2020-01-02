Шоколад может быть полезен для зрения

По данным ученых University of the Incarnate Word (Техас, США), даже небольшие порции темного шоколада могут привести к кратковременному улучшению остроты зрения. Как именно шоколад помогает лучше видеть — и не пора ли закупиться им всем, кто носит очки?

Съели шоколадку — получили орлиное зрение?

Коллектив во главе с Джеффом Рабином отмечает, что ранее уже проводились исследования влияния шоколада на различные системы организма, но именно связь со зрением особо никто не рассматривал. Как оказалось, антиоксидантные флаванолы, которые содержатся в темном шоколаде, помогают улучшить ток крови, функции сердца и даже предотвратить старение мозга. "Логично было бы проверить — если шоколад настолько полезен в целом, то не несет ли он какой-либо конкретной пользы для глаз в частности", — комментируют ученые.

Для проверки гипотезы исследователи набрали группу из 30 добровольцев, которым в среднем было 26 лет. Каждый участник сначала съедал 42,5 грамма темного шоколада с 72% содержанием какао, а затем — такую же по размеру порцию молочного шоколада. Этикетки с шоколадок были удалены, так что участники не знали, какой именно шоколад едят. А через два часа после каждой шоколадки все они прошли проверку зрения.

По итогам проверки оказалось, что после темного шоколада с 72% какао у всех испытуемых немного улучшилась острота зрения + они стали лучше различать буквы на расстоянии при смене освещения (улучшилось восприятие контрастности).

Эксперты: внимательно выбирайте шоколад

Исследователи отметили, что пока найденные изменения не слишком критичны для того, чтобы выпускать рекомендации по обильному потреблению шоколада для всех, кто плохо видит. Работа шоколада на данном "фронте", по их мнению, заключается в увеличении притока крови к сетчатке и коре головного мозга.

Специалисты из РФ также отмечают пользу шоколада, но комментируют: не стоит им злоупотреблять, а также потреблять просроченный или пропавший шоколад. "Всем известны "седые" шоколадки — это продукты с характерной белой пленкой. Появляется она в первую очередь из-за того, что шоколад хранят при неверной температуре. При длительном таком хранении вкус шоколада портится: в нем есть какао-масло, которое становится неприятным, горьким на вкус. Нередки и случаи размножения на таком шоколаде вредных микроорганизмов", — комментируют специалисты МосГИК.

"В соответствии с ГОСТ поверхность шоколада нужно делать ровной, характерно матовой. Также уточняем нормы содержания какао-продуктов: в целом их должно быть от 25%, в горьком шоколаде — от 55% (в том числе масла какао — от 33%)", — дополнили в ведомстве.

Фото:woman.hutor.ru