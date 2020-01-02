Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Шоколад может быть полезен для зрения

Здоровье » Зрение » Профилактика

По данным ученых University of the Incarnate Word (Техас, США), даже небольшие порции темного шоколада могут привести к кратковременному улучшению остроты зрения. Как именно шоколад помогает лучше видеть — и не пора ли закупиться им всем, кто носит очки?

Съели шоколадку — получили орлиное зрение?

Коллектив во главе с Джеффом Рабином отмечает, что ранее уже проводились исследования влияния шоколада на различные системы организма, но именно связь со зрением особо никто не рассматривал. Как оказалось, антиоксидантные флаванолы, которые содержатся в темном шоколаде, помогают улучшить ток крови, функции сердца и даже предотвратить старение мозга. "Логично было бы проверить — если шоколад настолько полезен в целом, то не несет ли он какой-либо конкретной пользы для глаз в частности", — комментируют ученые.

Для проверки гипотезы исследователи набрали группу из 30 добровольцев, которым в среднем было 26 лет. Каждый участник сначала съедал 42,5 грамма темного шоколада с 72% содержанием какао, а затем — такую же по размеру порцию молочного шоколада. Этикетки с шоколадок были удалены, так что участники не знали, какой именно шоколад едят. А через два часа после каждой шоколадки все они прошли проверку зрения.

По итогам проверки оказалось, что после темного шоколада с 72% какао у всех испытуемых немного улучшилась острота зрения + они стали лучше различать буквы на расстоянии при смене освещения (улучшилось восприятие контрастности).

Эксперты: внимательно выбирайте шоколад

Исследователи отметили, что пока найденные изменения не слишком критичны для того, чтобы выпускать рекомендации по обильному потреблению шоколада для всех, кто плохо видит. Работа шоколада на данном "фронте", по их мнению, заключается в увеличении притока крови к сетчатке и коре головного мозга.

Специалисты из РФ также отмечают пользу шоколада, но комментируют: не стоит им злоупотреблять, а также потреблять просроченный или пропавший шоколад. "Всем известны "седые" шоколадки — это продукты с характерной белой пленкой. Появляется она в первую очередь из-за того, что шоколад хранят при неверной температуре. При длительном таком хранении вкус шоколада портится: в нем есть какао-масло, которое становится неприятным, горьким на вкус. Нередки и случаи размножения на таком шоколаде вредных микроорганизмов", — комментируют специалисты МосГИК.

"В соответствии с ГОСТ поверхность шоколада нужно делать ровной, характерно матовой. Также уточняем нормы содержания какао-продуктов: в целом их должно быть от 25%, в горьком шоколаде — от 55% (в том числе масла какао — от 33%)", — дополнили в ведомстве.

Фото:woman.hutor.ru

Темы зрение шоколад здоровье здоровье глаз
Актуальная аналитика
Профилактика
Шоколад может быть полезен для зрения
Новости спорта
РФС: революции в 2019 году не случилось
Семья
6 удивительных идей, чтобы весело провести праздничные дни с детьми
Новости Все >
Обнародована информация о Нобелевской премии Солженицына
Американский аналитик назвал Трампа посмешищем
РФ добыла максимальное количество нефти за постсоветский период
Новое австрийское правительство пообещало смягчить санкции против РФ
Китаец снял на видео тающие ледники
МИД Латвии: Россия является вызовом для безопасности Прибалтики
Молодежная хоккейная команда РФ вышла в полуфинал чемпионата мира
К строительству комплекса "СКИФ" приступят в этом году
Националисты в шапках Санта-Клауса устроили погромы в кафе Мариуполя
В Иране заподозрили США в попытке сорвать совместные с РФ учения
Последние материалы
Шоколад может быть полезен для зрения
Американский аналитик назвал Трампа посмешищем
РФ добыла максимальное количество нефти за постсоветский период
РФС: революции в 2019 году не случилось
Новое австрийское правительство пообещало смягчить санкции против РФ
Китаец снял на видео тающие ледники
6 удивительных идей, чтобы весело провести праздничные дни с детьми
МИД Латвии: Россия является вызовом для безопасности Прибалтики
Молодежная хоккейная команда РФ вышла в полуфинал чемпионата мира
Восемь причин, почему тяжело вставать по утрам и как с этим бороться
Популярное
Мир. Новости мира
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите

Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.

Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Фигурное катание
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Фигурное катание
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Шоу-бизнес
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Игорь Буккер Как религиозный Новый год стал светским праздником Игорь Буккер Соломон Соловьев Жизнь по особому требованию - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
РФ добыла максимальное количество нефти за постсоветский период
Националисты в шапках Санта-Клауса устроили погромы в кафе Мариуполя
Контрсанкций не будет. Россия не имеет рычагов влияния на США
Новый год в центре Петербурга отметили 20 млн человек
В Госдуме считают территориальные претензии Эстонии опасными
Новый год в центре Петербурга отметили 20 млн человек
ВОЗ: новый смертельно опасный вирус может погубить миллионы человек
МИД Латвии: Россия является вызовом для безопасности Прибалтики
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Украинский журналист назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Чего не хватает оппозиции для победы
В Госдуме считают территориальные претензии Эстонии опасными
Украинский журналист назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"
Кремль: сроки строительства "Северного потока-2" будут перенесены
Кремль: сроки строительства "Северного потока-2" будут перенесены
Националисты в шапках Санта-Клауса устроили погромы в кафе Мариуполя
В Госдуме считают территориальные претензии Эстонии опасными
Кремль: сроки строительства "Северного потока-2" будут перенесены
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ