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Автор Владан Джурич

Восемь причин, почему тяжело вставать по утрам и как с этим бороться

Здоровье » Здоровье и профилактика

Просыпаться по утрам для многих людей считается особым испытанием. Люди склонны верить, что тяжело вставать по утрам только "совам" — людям, которые поддерживают ночной режим. Ученые рассказали о причинах сложного пробуждения по утрам. 

Медицинские исследования в области изучения сна доказывают, что нормированный сон зависит от биологических часов. Это специальная внутренняя система, поддерживающая оптимальный ритм жизнедеятельности человека.

Биологические часы присутствуют у животных и растений. Американские ученые провели несколько экспериментов о сне, основываясь на анализах биологических часов. В ходе исследований выяснилось, что биологические часы объясняются участком ДНК, который есть у каждого человека.

Получается, что режим сна и бодрствования формируется на генетическом уровне. Смещение биологических часов связано с увеличением ритмом жизни и появлением современных технологий. Так, например, в мегаполисах люди привыкли ложиться позже спать, чем в сельских населенных пунктах, из-за большого количества света и излучений.

За сонность отвечает головной мозг. Ученые установили, что мозг примерно в 9 часов вечера ускоряет количество выделения мелатонина, в результате чего повышается сонливость. На выработку гормонов, отвечающих за сонливость, влияют солнечные лучи, которые передаются через сетчатку.

Стоит отметить, что при попадании световых лучей на сетчатку глаза выработка гормонов постепенно сокращается. В зависимости от времени суток работа гормональной системы постоянно перестраивается.

С 6 утра до 12 часов дня повышается внутренняя температура тела. Повышается давление в крови, и повышается синтез гормона стресса. Ученые подтверждают, что это оптимальное время для работы и трудовой деятельности.

С двух часов дня до 7 часов вечера повышается реакция человека. Это время отлично подходит для интеллектуальной работы. После 9 часов вечера активность человека стремительно падает. Уже к 10 часам начинается выработка мелатонина, намекая на необходимость сна.

Трудности подъемом по утрам зависят от большого количества причин. Самая банальная — дефицит сна. При постоянном недостатке сна увеличивается раздражительность и снижается общая активность.

Также среди основных причин — ночной режим. Нарушение биологических ритмов часто бывает у молодых людей и редко превращается в серьезные проблемы для здоровья. На качество сна влияет вся электроника, находящееся рядом, а также плотные приемы пищи перед сном.

Клинические исследования подтверждают, что качество сна ухудшается из-за постоянных перелетов. Организм не успевает адаптироваться к часовому поясу, в результате чего хуже высыпается.

Врачи рекомендуют для простого подъема улучшить условия сна. В первую очередь следует обустроить спальню для повышения комфорта сна. Также не следует перед сном пользоваться электроникой. Во время подъема лучше вставать медленно, чтобы организм успел адаптироваться и войти в рабочее состояние.

Фото:designlike.com

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Здоровье и профилактика
Восемь причин, почему тяжело вставать по утрам и как с этим бороться
Здоровье и профилактика
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