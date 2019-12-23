Кухонные полотенца полны бактерий

Новое исследование подтверждает: на кухонных полотенцах скрывается множество микробов. 49% полотенец, исследованных специалистами Республики Маврикий, оказались заражены вредными для человека бактериями, и их количество росло прямо пропорционально количеству членов семьи.

Влажные полотенца — источник проблем?

"Для кухонь в целом характерно так называемое перекрёстное загрязнение, когда вредные микроорганизмы попадают с одного предмета на другой. В частности, с полотенец бактерии могут попасть на тарелки или столовые приборы, а оттуда — на еду, что вызовет пищевое отравление", — сообщает исследователь Сушила Биранджия-Хурдоял, сотрудница Университета Маврикия.

Наиболее "опасны" с этой точки зрения полотенца, которые используются для различных задач: например, для вытирания рук и мытья посуды, протирки поверхностей. А влажные полотенца более насыщены вредными микробами, чем сухие.

Ученые собрали 100 полотенец, каждое из которых было "в работе" в течение месяца. Затем их проверили — и оказалось, что:

37% были заражены кишечной палочкой;

37% были заражены энтерококком (бактериями, вызывающими, например, болезни мочевыводящих путей);

14% были заражены золотистым стафилококком (один из самых распространенных видов бактерий, около 25-40% являются его постоянными носителями).

Результаты оказались напрямую связаны с доходом семей: если он был низким, то шанс развития вредных микробов вырастал. Такой эффект дают сразу несколько факторов: во-первых, богатые семьи могут позволить себе регулярную смену полотенец и в целом большое их количество "про запас", а во-вторых, многие обеспеченные семьи переходят сегодня на одноразовые бумажные полотенца, которые сразу после использования утилизируются.

Рекомендации: переходите на бумажные полотенца

"Первый совет, который мы даем: переходите на одноразовые полотенца. При этом стоит помнить, что не только полотенца могут потенциально быть источником инфекций, так что как минимум правильное мытье рук, хранение и приготовление продуктов в чистоте помогут снизить риск", — сообщают ученые.

Солидарны с ними и представители российского Роспотребнадзора. "Моющие средства и мыло, естественно, уничтожат часть микробов. Но "выжившие" переместятся при вытирании посуды на полотенце, где влажная среда станет для них идеальным "домом". Причем на тканевых полотенцах можно наблюдать размножение даже плесени и дрожжевых грибков, не говоря уже о норовирусах и ротавирусах. И с каждым вытиранием рук или посуды их количество растет, окончательно от них не избавляет даже стирка", — комментируют в ведомстве.

Поэтому эпидемиологи рекомендуют бумажные полотенца, которые сразу после использования нужно выбрасывать. Так риск заражения микроорганизмами окажется значительно ниже.

Фото:chistokot.ru