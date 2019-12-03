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Автор Анна Смирнова

Ломкость костей может появиться из-за недостатка сна

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Как правило, частые переломы костей связаны с заболеванием, которое обычно поражает женщин в зрелом возрасте — остеопорозе. По крайней мере, именно так говорят доктора пациентам.

С возрастом кальция в костях становится все меньше, он буквально "вымывается", что и приводит к печальным последствиям.

Однако недавние проведенные исследования западных ученых выявили новую и достаточно неожиданную причину ломкости костей.

Оказывается, их состояние зависит от того насколько правильно и продолжительно человек спит.

В научной работе специалистов из Университета в Буффало отмечается, что дефицит ночного сна может быть причиной пониженной минеральной плотности кости (МПК) и, уже, как следствие, вызывать тот самый остеопороз.

Эксперты отмечают, что при проведении исследований они привлекли более 11 000 женщин, находящихся в состоянии постменопаузы.

После их опроса, ученые провели замер МПК и установили, что у тех, кто спит 5 и менее часов, плотность костей была более низкой в сравнении с теми, кто отдавал ночному сну достаточно времени — не менее 7 часов. Причем, ломкость наблюдалась по всем основным участкам: в бедрах, шее, позвоночнике.

После того как "подопытные" откорректировали режим сна, риски развития низкой костной массы снизились.

По мнению одного из авторов научной работы доктора Хизера Окс-Балкома, это исследование стало еще одним подтверждением того, насколько здоровье человека, практически все его параметры, зависят от ночного сна и как его нехватка может его испортить.

"Мы надеемся, что наше исследование в очередной раз напомнит людям о том, что нужно посвящать ночному отдыху следует не менее 7 часов, чтобы быть здоровыми", — отметил ученый.

Ранее "Правда.Ру" писала, что недостаток сна приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Больше всего от этого страдают малоимущие слои населения, считают учёные.

Такие выводы кардиологи опубликовали в специализированном журнале Cardiovascular Research. Четыре года назад экономисты опубликовали исследование, подтверждающее то, о чём учёные давно подозревали: богатые в среднем живут дольше бедных, причём разрывы в сроке жизни и достатке прямо коррелируют между собой. Другие исследования показали, что одной из главных причин смертей бедняков являются болезни сосудов и сердца. Теперь международная группа исследователей решила найти связь между этими явлениями. 

Фото:news.medsbla.com

Темы сон причина здоровье остеопороз ломкость костей
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