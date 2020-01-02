Новая причина старения организма кроется в митохондриях

Человечество всю жизнь боролось со старостью.

В средние века варили определенные зелья, пытаясь сохранить молодость, позже, когда медицина делала первые робкие шаги, ученые того времени проводили различные опыты, пытаясь найти причину наступления старости и устранить ее при помощи различные препаратов…

Сейчас эта работа также не останавливается и исследователи, используя самые новые и передовые технологии, также стремятся сохранить человеку больший отрезок его жизни без наступления возрастной дряхлости.

Недавно австралийские исследователи выступили с заявлением, что им удалось выяснить причину старения организма.

Всему виной — клетки, которые, со временем, перестают эффективно распределять ресурсы организма, вызывая ряд заболеваний, в том числе и тех, которые считаются "возрастными": рак, сердечно-сосудистые болезни и остеопороз.

По данным ученых из Университета Западной Австралии, виновниками наступления стрости и, как следствие, проблем со здоровьем, являются митохондрии.

Они обеспечивают клетки энергией, играя главенствующую роль в процессе метаболизма и старения.

Оказалось, что с возрастом клетки перестают работать в полную силу, утрачивая возможности эффективно распределять ресурсы, в том числе и энергию, по организму.

В итоге и наступают серьезные проблемы со здоровьем, деградация тканей, возникают сложные болезни, с трудом поддающиеся лечению.

Происходит это из-за эндоплазматического ретикулума — системы, состоящей из полостей, окруженных мембраной, пузырьков и каналов.

А ответственность лежит на ферменте, имеющим названием митофузин-2.

Ученые выяснили, что его активность с возрастом человека становится все менее выраженной, в итоге митохондрии также начинают давать сбои и работать все хуже.

Конечный результат такого процесса — гибель клеток и развитие различных заболеваний.

Как предполагают ученые, это открытие позволит им в будущем начать разработку сверхсовременных препаратов, которые смогут останавливать процесс гибели клеток, что, возможно, продлит и жизнь человека, и его молодость.

Ранее американские ученые заявили, что ежедневное употребление небольшого количества оливкового масла первого отжима является хорошей профилактикой риска возникновения различных видов нейродегенерации.

Отмечается, что ранее также проводились работы, в которых ученые приходили к выводу, что оливковое масло может играть существенную роль, защищая человека от деменции.

Фото:vermontmedspa.com