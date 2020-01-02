Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Анна Смирнова

Новая причина старения организма кроется в митохондриях

Здоровье » Здоровье и профилактика

Человечество всю жизнь боролось со старостью.

В средние века варили определенные зелья, пытаясь сохранить молодость, позже, когда медицина делала первые робкие шаги, ученые того времени проводили различные опыты, пытаясь найти причину наступления старости и устранить ее при помощи различные препаратов…

Сейчас эта работа также не останавливается и исследователи, используя самые новые и передовые технологии, также стремятся сохранить человеку больший отрезок его жизни без наступления возрастной дряхлости.

Недавно австралийские исследователи выступили с заявлением, что им удалось выяснить причину старения организма.

Всему виной — клетки, которые, со временем, перестают эффективно распределять ресурсы организма, вызывая ряд заболеваний, в том числе и тех, которые считаются "возрастными": рак, сердечно-сосудистые болезни и остеопороз.

По данным ученых из Университета Западной Австралии, виновниками наступления стрости и, как следствие, проблем со здоровьем, являются митохондрии.

Они обеспечивают клетки энергией, играя главенствующую роль в процессе метаболизма и старения.

Оказалось, что с возрастом клетки перестают работать в полную силу, утрачивая возможности эффективно распределять ресурсы, в том числе и энергию, по организму.

В итоге и наступают серьезные проблемы со здоровьем, деградация тканей, возникают сложные болезни, с трудом поддающиеся лечению.

Происходит это из-за эндоплазматического ретикулума — системы, состоящей из полостей, окруженных мембраной, пузырьков и каналов.

А ответственность лежит на ферменте, имеющим названием митофузин-2.

Ученые выяснили, что его активность с возрастом человека становится все менее выраженной, в итоге митохондрии также начинают давать сбои и работать все хуже.

Конечный результат такого процесса — гибель клеток и развитие различных заболеваний.

Как предполагают ученые, это открытие позволит им в будущем начать разработку сверхсовременных препаратов, которые смогут останавливать процесс гибели клеток, что, возможно, продлит и жизнь человека, и его молодость.

Ранее американские ученые заявили, что ежедневное употребление небольшого количества оливкового масла первого отжима является хорошей профилактикой риска возникновения различных видов нейродегенерации.

Отмечается, что ранее также проводились работы, в которых ученые приходили к выводу, что оливковое масло может играть существенную роль, защищая человека от деменции.

Фото:vermontmedspa.com

 

Темы наука клетка старость здоровье митохондрия исследование старение организма
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Новая причина старения организма кроется в митохондриях
Авто
Интересные факты про автомобили
Новости спорта
Тутберидзе против Тарасовой: громкий скандал конца 2019 года
Новости Все >
В роддомах Москвы в новогоднюю ночь родилось около 50 детей
Житель Санкт-Петербурга умер за 20 минут до Нового года
На горные курорты Грузии вода поступает с перебоями
Из горящего здания в Петербурге эвакуировали 25 человек
В Госдуме считают территориальные претензии Эстонии опасными
Новый год в центре Петербурга отметили 20 млн человек
Меладзе назвал Шнурова лучшим наставником шоу "Голос"
Госдума: экономика России разделится на два полюса
Жена избила мужа каблуком-шпилькой по голове - семейный быт Саудовской Аравии
Вступили в силу поправки в правила дорожного движения
Последние материалы
Житель Санкт-Петербурга умер за 20 минут до Нового года
На горные курорты Грузии вода поступает с перебоями
Из горящего здания в Петербурге эвакуировали 25 человек
В Госдуме считают территориальные претензии Эстонии опасными
Новый год в центре Петербурга отметили 20 млн человек
Меладзе назвал Шнурова лучшим наставником шоу "Голос"
Госдума: экономика России разделится на два полюса
Жена избила мужа каблуком-шпилькой по голове - семейный быт Саудовской Аравии
Вступили в силу поправки в правила дорожного движения
Депутат заявил о ловушке бедности в России
Популярное
Мир. Новости мира
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите

Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.

Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Фигурное катание
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Фигурное катание
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Шоу-бизнес
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Соломон Соловьев Жизнь по особому требованию - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Почему у немцев канун Нового года называется Сильвестром Игорь Буккер
Комментарии
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Меладзе назвал Шнурова лучшим наставником шоу "Голос"
В Крыму назвали факельное шествие бандеровцев оскорблением
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Депутат заявил о ловушке бедности в России
Кадыров пообещал уложить Емельяненко одним ударом
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Садовым товариществам в России грозят миллионные штрафы
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Кремль: сроки строительства "Северного потока-2" будут перенесены
Кремль: сроки строительства "Северного потока-2" будут перенесены
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Историк прокомментировал слова мэра Херсона о "болотах Московии"
Историк прокомментировал слова мэра Херсона о "болотах Московии"
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ