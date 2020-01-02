Человечество всю жизнь боролось со старостью.
В средние века варили определенные зелья, пытаясь сохранить молодость, позже, когда медицина делала первые робкие шаги, ученые того времени проводили различные опыты, пытаясь найти причину наступления старости и устранить ее при помощи различные препаратов…
Сейчас эта работа также не останавливается и исследователи, используя самые новые и передовые технологии, также стремятся сохранить человеку больший отрезок его жизни без наступления возрастной дряхлости.
Недавно австралийские исследователи выступили с заявлением, что им удалось выяснить причину старения организма.
Всему виной — клетки, которые, со временем, перестают эффективно распределять ресурсы организма, вызывая ряд заболеваний, в том числе и тех, которые считаются "возрастными": рак, сердечно-сосудистые болезни и остеопороз.
По данным ученых из Университета Западной Австралии, виновниками наступления стрости и, как следствие, проблем со здоровьем, являются митохондрии.
Они обеспечивают клетки энергией, играя главенствующую роль в процессе метаболизма и старения.
Оказалось, что с возрастом клетки перестают работать в полную силу, утрачивая возможности эффективно распределять ресурсы, в том числе и энергию, по организму.
В итоге и наступают серьезные проблемы со здоровьем, деградация тканей, возникают сложные болезни, с трудом поддающиеся лечению.
Происходит это из-за эндоплазматического ретикулума — системы, состоящей из полостей, окруженных мембраной, пузырьков и каналов.
А ответственность лежит на ферменте, имеющим названием митофузин-2.
Ученые выяснили, что его активность с возрастом человека становится все менее выраженной, в итоге митохондрии также начинают давать сбои и работать все хуже.
Конечный результат такого процесса — гибель клеток и развитие различных заболеваний.
Как предполагают ученые, это открытие позволит им в будущем начать разработку сверхсовременных препаратов, которые смогут останавливать процесс гибели клеток, что, возможно, продлит и жизнь человека, и его молодость.
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Отмечается, что ранее также проводились работы, в которых ученые приходили к выводу, что оливковое масло может играть существенную роль, защищая человека от деменции.
Фото:vermontmedspa.com
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