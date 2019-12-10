Справляемся с запором народными средствами

Наверняка, многие сталкивались с проблемой запоров. Проблема эта действительно очень серьезная и даже опасная, которая может привести к серьезным последствиям. На помощь придут народные средства, которые были еще популярны и действенны во времена наших бабушек. Натуральные средства придут на помощь и не окажут побочных эффектов на организм. Народными средствами запор лечится на любой стадии.

Легкой формой запора считается отсутствие дефекации два-три дня. Для начала стоит оценить свой рацион и понять, какой продукт мог спровоцировать запор и вычеркнуть его из своего рациона. Не забывайте, что стрессы, нервные расстройства влекут за собой эту проблему.

Рекомендуем начать употреблять соки из свеклы, свеклу в отваренном виде, настой из чернослива, ешьте больше свежих овощей с растительным маслом.

Действенным способом является применение клизмы. Приготовьте раствор из одной столовой ложки горькой поваренной соли на литр жидкости.

Начните заниматься бегом, танцами, крутить обруч. Лягте на спину и начните прижимать ноги к животу на жёсткой поверхности. Действенным будет упражнение "велосипед", "ножницы". Этими действиями вы заставите работать кишечник как прежде.

Сложнее с хроническими запорами. Начните принимать льняное масло, оно активизирует перистальтику кишечника и снизит уровень холестерина в крови. Для приготовления напитка возьмите три столовые ложки льняных семян и залейте стаканов теплого кипятка. Дайте настояться три часа. Содержимое необходимо употреблять на ночь, чтобы утром получить эффект.

Действенным средством является и квашеная капуста. Она способна выводить из организма шлаки, токсины, капуста обеспечивает положительный эффект на пищеварение. Положительное влияние оказывает и сок от квашеной капусты. Натощак пейте сок с утра.

Конечно же, свекла является самым распространённым помощником при запорах. Салат из свеклы употребляйте на голодный желудок с утра, а свекольный сок с добавлением морковки, шпината пейте каждый день. Начните свое утро с овсянки на воде и добавьте к ней отрубей.

Отлично с задачей справятся сухофрукты. Начните употреблять курагу, которая поможет нормализовать стул, либо приготовьте смесь из чернослива, меда, инжира. Все сухофрукты пропустите через мясорубку, добавьте к ним мед и съешьте утром натощак столовую ложку полученную смесь.

Как видите, народных средств по борьбе с запорами достаточно. Каждый человек индивидуален, одному может не подойти то, что подойдет другому. Пробуйте каждое, так вы сможете найти свое идеальное средство!

Фото: mykorus. ru