У детей и подростков депрессия не всегда выглядит как грусть

Когда мы думаем о депрессивном человеке, мы склонны думать о ком-то, кому грустно. У нас в голове картина того, кто не хочет вставать с дивана или кровати, кто ест намного меньше или намного больше, чем обычно, имеет проблемы со сном или хочет спать все время, у кого проблемы с обычными повседневными делами, и кто мало разговаривает.

Дети и подростки с депрессией, безусловно, могут выглядеть так. Но депрессия может разыгрываться и по-другому. У детей младшего возраста редко можно встретить депрессию, но среди детей в возрасте от 12 до 17 лет почти у 13% был серьезный депрессивный эпизод. Важно знать о признаках, депрессия является излечимой болезнью, а нелеченая депрессия может привести к долговременным психическим нарушениям и физическим проблемам, и, возможно, даже к самоубийству.

Вот некоторые возможные признаки депрессии у молодежи.

Ухудшение оценок.

В настоящее время существует множество причин, по которым оценки могут снижаться, в том числе неспособность к обучению, СДВГ, издевательства или употребление психоактивных веществ. Но всякий раз, когда оценки ребенка снижаются, важно подумать о депрессии, как о возможной причине.

Раздражительность и гнев.

Есть много причин для этого, в том числе темперамент, и подростки часто раздражительны и злы. Но если это ново и настойчиво проявляется, или если у ребенка или подростка проблемы больше, чем обычно, подумайте о депрессии.

Скука.

Когда ребенку, который раньше интересовался многими вещами, внезапно становится все время скучно, это может быть предупредительным знаком.

Отказ от деятельности.

Конечно, интересы могут измениться. Но если новые не занимают их место, это тоже может быть предупредительным знаком.

Сложность в отношениях.

Когда дети и подростки конфликтуют с друзьями или просто проводят с ними гораздо меньше времени, чем раньше, это знак, на который необходимо обратить внимание.

Опасное поведение.

Определенное количество риска нормально, особенно у подростков, но если это не свойственно вашему ребенку и в его поведении появляется риск и он становится постоянным, это должно насторожить. Порезы, ушибы или ожоги (которые ребенок потом скрывает под одеждой) могут быть способом снять напряжение, унять душевную боль или "отомстить" себе. Все это сразу же заслуживает вашего внимания.

Постоянные физические жалобы, такие как боли в животе, головные боли или другие боли.

Очевидно, что вам нужно пройти тщательный осмотр на предмет постоянной боли. Но связь между разумом и телом может быть очень сильной; иногда люди в депрессии испытывают физическую боль, которая кажется очень реальной.

Усталость.

Это еще один симптом, который необходимо тщательно проверить, поскольку существует много медицинских причин, по которым человек может испытывать хроническую усталость. Депрессия является одним из них.

Если вы замечаете что-либо из этого у вашего ребенка — или какие-либо другие изменения в поведении, которые вы не можете объяснить, которые вам не кажутся правильными, поговорите со своим врачом или обратитесь к специалисту по психическому здоровью. Не игнорируйте поведение и не пытайтесь объяснить его. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, и, как и при многих других состояниях, чем раньше вы обнаружите депрессию, тем легче ее лечить.

Фото:dalnerechensk.bezformata.com