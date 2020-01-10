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Автор Злата Кузнецова

Боремся со стрессом без таблеток

Здоровье » Здоровье и профилактика

Мы живем в современном мире и то и дело сталкиваемся со стрессовыми ситуациями на работе, в университете, дома. Нервный срыв может настигнуть в любой момент, помните, что он не берется сам по себе. Он накапливается в организме постепенно, причиной тому служат негативные эмоции, переживания. В один прекрасный момент все это выплескивается. Нервный срыв случается из-за отсутствия отпуска, выходных. Дома человека тоже могут поджидать конфликты, ведущие к срыву. Запомните, отдых очень важен для человека.

Обычно стресс связан с переменой места жительства, проблемами на работе, внутренними переживаниями, недосыпом, семейными проблемами.

Некоторые переживания могут длиться долгое время, а человек этого не сможет понять. Советуем обратиться за помощью к психологу, который поможет разобраться в сложившейся ситуации.

Вначале человек чувствует небольшие внутренние напряжения, которые могут, как уменьшаться, так и возрастать. Затем все переходит в гнев. Нервный приступ отмечается такими признаками, как учащенное сердцебиение, сильное потоотделение, приступы агрессии.

Бывает, что случается нервное истощение, перенапряжение, которые сопровождаются бессонницей, усталостью в мышцах, нервозностью, люди не могут собраться мыслями.

Для восстановления нервных клеток начните принимать настойку обыкновенного пустырника. Приготовьте ее дома самостоятельно, для этого возьмите три столовые ложки сырья и залейте стаканом кипятка. Дайте отвару настояться в течение 30 минут. Процедите отвар и пейте в охлажденном виде две недели по большой ложке два раза в день.

Если вы не забыли о таком растении, как чабрец, то из него получаются отличные успокаивавшие настойки. Пять грамм чабреца запарьте в пол литрах кипятка, подождите двадцать пять минут. Затем все процеживаем и делим на 3-4 одинаковые части. Употребляйте отвар три раза в неделю.

На помощь придет цветочный мед с соком свеклы. Возьмите одну третью часть обоих ингредиентов и все тщательно перемешайте. Дайте настояться полученной смеси три часа в прохладном месте, затем можно смело употреблять за минут 20 до приема пищи.

От стресса отлично подойдет мята, боярышник, корень валерианы, эту смесь можно пить, словно чай. Смешайте лекарственный донник, душицу, цветки боярышника по 50 грамм. Затем добавляйте к смеси корень валерианы и мяту по 20 грамм. Все перемешайте и залейте кипятком, примерно пол литра. Все должно настояться. Пейте отвар перед употреблением пищи.

Отлично со стрессом справляется отвар из пижмы, календулы, душицы. Все компоненты смешиваются и завариваются в литровой кружке. Пропить нужно отвар в течение двух-трех месяцев.

Фото:publimetro.com.mx

Темы нервы стресс здоровье нервная система народная медицина
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