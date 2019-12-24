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Автор Елена Орлова

Пять способов снять стресс и помочь вашему сердцу

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Управление нездоровыми привычками и уныние — ключ к переменам. Постоянный стресс — будь то из-за пробок на дорогах, ежедневных поездок на работу, несчастного брака или большой рабочей нагрузки — может оказать реальное физическое воздействие на организм. Это связано с широким спектром проблем со здоровьем, включая настроение, сон и проблемы с аппетитом — и да, даже болезни сердца.

Врачи не знают точно, как хронический стресс влияет на сердце. Скорее всего, стресс вызывает воспаление, известный зачинщик сердечных заболеваний, но на данный момент это не доказано. "Я думаю, что общепринятое мнение таково, что стресс вреден для вашего сердца, но данные гораздо мрачнее", — говорит д-р Дипак Бхатт, директор Интегрированной интервенционной сердечно-сосудистой программы в Бригаме и женской больнице.

Тем не менее, стресс может влиять на болезни сердца более тонкими способами. "Стресс заставляет некоторых людей действовать таким образом, что повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит доктор Бхатт. Например, в стрессовом состоянии люди часто едят нездоровую пищу и не имеют сил или времени для занятий спортом. Стресс также может привести нас к другим вредным для сердца видам поведения, таким как курение и употребление слишком большого количества алкоголя.

Разрыв связи требует как умения справляться со стрессом, так и способности отказаться от вредных привычек. Эти пять простых советов помогут вам сделать это.

Оставайтесь позитивными.

Было установлено, что смех снижает уровень гормонов стресса, уменьшает воспаление в артериях и увеличивает "хороший" холестерин.

Медитация.

Было доказано, что эта практика сосредоточенного на себе внимания и глубокого дыхания снижает такие факторы риска сердечных заболеваний, как высокое кровяное давление. Близкие родственники медитации, йога и молитва также могут расслабить душу и тело.

Физические упражнения.

Каждый раз, когда вы физически активны, когда вы прогуливаетесь или играете в теннис, ваше тело выпускает химические вещества, повышающие настроение, называемые эндорфинами. Физические упражнения не только помогают вам избавиться от стресса, но и защищают от сердечных заболеваний, снижая артериальное давление, укрепляя сердечную мышцу и помогая поддерживать здоровый вес.

Отключайтесь.

Нельзя избежать стресса, когда он следует за вами повсюду. Отключитесь. Избегайте электронных писем и телевизионных новостей. Находите время каждый день — даже если это всего лишь 10 или 15 минут — чтобы сбежать из мира.

Найдите способы снять стресс.

Простые вещи, такие как теплая ванна, прослушивание музыки или занятия любимым хобби, могут дать вам столь необходимый отдых от стрессов в вашей жизни.

Стресс не должен разрушать вашу жизнь или здоровье.

Фото:nuevamujer.com

Темы стресс здоровье борьба со стрессом сердечно-сосудистые заболевания
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