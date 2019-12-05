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Автор Злата Кузнецова

Какими полезными свойствами обладают пряности

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Когда хозяюшки готовят обед, ужин, то часто добавляют в пищу разные специи, пряности, приправы. Для начала стоит понять, чем они отличаются друг от друга и какими лечебными свойствами обладают.

Начнем со специй. Их добавляют в пищу, чтобы добавить блюду новый вкус, оно может стать как соленым, так сладким и кислым. Обычно это уксус, сода, соль, сахар, вино.

Приправа же состоит из видов специи, причём разных. Кетчупы, соусы, различные смеси являются приправами.

Части растений, которые обладают вкусовыми качествами, являются пряностями, их добавляют в пищу для придания аппетитного аромата.  Лавровый лист, базилик, перец, розмарин, все это относится к пряностям. Большинство пряностей очень полезны.

Наиболее популярным является лавровый лист, который еще в давние времена широко применялся в медицине. Из листа получались отвары, которые являлись хорошим болеутоляющим. На нем делали настойку, которая помогала при мочекаменной болезни. Лавровый лист отлично помогает от холеры, туберкулеза. Он способствует повышению аппетита, а настойки из листа хороши при сахарном диабете и псориазе. Если вас мучает артрит, то применяйте лавровый лист, настоянный на растительном масле.

Чтобы пищеварение лучше работало, употребляйте анисовые семена, они же улучшают аппетит и избавляют от метеоризма. Анис прекрасно снимает спазмы и обладает противовоспалительными свойствами. Если вы будет добавлять семена в пищу, то сможете избавиться от плохого настроения, головных болей. Они помогают обеспечить хорошую работу печени. Анисовое эфирное масло облает антибактериальными свойствами.

Противомикробным свойством обладает базилик. Положите лист базилика в любой напиток, чтобы избежать порчи. Базилик очищает воздух в помещении от микробов. Если вы обнаружили открытую ранку, приложите кашицу из заваренного базилика на марлю и положите на ранку.

До нашей эры гвоздика уже была популярна, и особенно она полюбилась в Китае. Она всегда присутствовала на столах переговоров у императоров. Гвоздику использовали для заживления ран, перед операциями ей мыли руки. Гвоздика хорошо расправляется с микробами, для этого необходимо размешать ложку меда с пару каплями эфирного масла гвоздики и употреблять один раз в день. Вы можете разжевывать по одному бутону гвоздику, для свежего дыхания.

Ягоды барбариса применяйте при кровотечении. Съедайте пару ягод барбариса в день, они выступают профилактикой рака. Ягоды барбариса применяются для стимуляции сокращения матки в медицине. Они снижают кровяное давление, их применяют при заболеваниях печени и желчного пузыря.

Фото:mosoah.com

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