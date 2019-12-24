Риск самоубийства выше у людей с черепно-мозговой травмой

Травматическое повреждение головного мозга может вызвать не только ежедневную борьбу с головной болью, болью в шее или проблемами с мышлением, но и тягу к самоубийству. Об этом рассказали ученые Датского НИИ по предотвращению суицидов (Копенгаген).

Как связаны суицид и травмы головы

По данным датских специалистов, в первые шесть месяцев после черепно-мозговых травм риск покончить с собой вырастает более чем в 3 раза. Такой вывод позволила сделать масштабная сверка данных более 7 млн. человек, которые жили в Дании в период с 1980 по 2014 годы, и которым было не менее 10 лет. За указанный период от самоубийств умерли примерно 35 000 человек.

"Хотя исследование показывает, что суициды среди пациентов пострадавших от ЧМТ (черепно-мозговых травм) достаточно редки, однако совокупность проблем, которую вызывают ЧМТ, нередко ухудшает качество жизни. В результате повреждения также могут возникнуть проблемы с работой мозга, с памятью, с концентрацией. Это, по-видимому, тоже увеличивает риск", — отмечает Трайн Мадсен, ведущий автор работы.

Исследователи определи, что именно первые полгода после ЧМТ наиболее критичны в плане риска суицида. Однако оказалось, что травмы имеют гораздо более долгий "срок хранения", чем считалось — даже спустя 7 лет после ЧМТ риск умереть от самоубийства был выше на 75%.

Чуть более 10% людей, которые покончили с собой, хотя бы раз обращались за лечением ЧМТ одного из трех видов:

легкие (сотрясение мозга);

перелом костей черепа;

тяжелые (признаки структурного повреждения головного мозга).

Указанные виды наиболее тесно "связали" с суицидами: так, перелом костей черепа повышал шансы на него в 2 раза, а тяжелые ЧМТ — в 2,5 раза. При этом не имело значения, лежали ли люди после травмы в больницах или предпочитали лечиться дома, посещая докторов для осмотра.

Тем не менее, исследование показало только связь между черепно-мозговой травмой и риском самоубийства и не доказало причинно-следственную связь.

"Постарайтесь не биться головой"

Итак, что можно сделать, чтобы снизить риск самоубийства среди пациентов с травмами головы?

"Прежде всего мы рекомендуем сосредоточиться на том, чтобы предотвращать ЧМТ. Используйте шлемы при езде на велосипеде или сноуборде, постарайтесь на работе (например, строительных площадках) не стоять в опасных местах. Также, если вы играете в американский футбол или занимаетесь боксом, постарайтесь следить за своим состоянием", — отмечает Мэдсен.

Непосредственно после травмы важно обеспечить регулярный мониторинг не только физического, но и психологического состояния, уверена Рамон Диаз-Аррастия, соавтор статьи. "У многих пациентов проблемы с доступом к соответствующим услугам. Осведомляя пациентов с ЧМТ о возможных рисках, мы можем полностью решить их медицинские потребности", — уверена Диаз-Аррастия.

Фото:medic.ua