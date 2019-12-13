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Автор Евгений Стриж

Может ли особая диетическая программа помочь справиться с диабетом 2 типа?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Голодание помогает контролировать диабет 2 типа. С такой необычной новостью выступили специалисты из канадской больницы Скарборо.

Как помогает методика

"Терапевтическое голодание как средство лечения и контроля диабета 2 типа — неслыханное дело. Да, пока в рамках эксперимента мы проверили лишь трех человек, и данные скорее обсервационные. Но результаты однозначно заслуживают внимания", — отметил руководитель проекта, доктор Джейсон Фунг.

В рамках проекта были выбраны трое мужчин от 40 до 67 лет, которые ежедневно принимали лекарства и делали инъекции для контроля своего состояния. Также у всех троих было повышенное давление и повышенный холестерин. Двоих мужчин попросили поститься в случайно выбранные дни, а третьего — стабильно три дня в неделю. В рамках поста участникам были разрешены низкокалорийные напитки, бульон и одна порция низкокалорийной еды в вечернее время.

Итоги эксперимента: все три участника смогли после месяца таких тренировок прекратить принимать инсулин. Двое смогли также перестать принимать другие препараты, а один участник сумел избавиться от необходимости в 3 из 4 принимаемых препаратов.

Исследователи отмечают: участники потеряли за месяц от 10 до 18% массы тела, что помогло снизить уровень сахара в крови и снизить риск дальнейших осложнений от диабета.

Мнение специалиста: нужно учитывать специфику

Согласно данным ВОЗ, сегодня в мире примерно 347 миллионов диабетиков, и около 90% из них страдают как раз диабетом 2 типа. При этом 80% больных живут в странах со средним и низким уровнем доходов. По прогнозам специалистов ВОЗ, к 2030 году смерть от диабета станет седьмой по "популярности" в мире.

Мнения российских медиков касательно новой методики разнятся. Кто-то считает ее эффективной, кто-то уточняет, что применима она далеко не всегда.

Так, специалист-физиотерапевт Римма Мойсенко отметила, что важно понимание развития болезни. "Диабет 2 типа — это несколько этапов. На первом инсулин вырабатывается, но клетки с ним уже "не работают". Поэтому глюкоза не всасывается в клетки. На втором этапе поджелудочная железа просто прекращает выработку инсулина, за счет чего в крови растет уровень сахара.

Голодание — решение только для первого этапа, которое помогает дать клеткам "толчок" и снова помочь клеткам "почувствовать" инсулин. А на втором голодание лишь ухудшит состояние человека. Прежде, чем рисковать, стоит оценить все плюсы и минусы такого лечения", — говорит она.

Фото:vog.ru

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Здоровье и профилактика
Может ли особая диетическая программа помочь справиться с диабетом 2 типа?
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