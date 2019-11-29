Загрязнение воздуха может вызывать рак рта

Проживание в районах городов, слишком сильно загрязняемых выхлопными газами и смогом, увеличивают риск развития рака полости рта. Об этом сообщают ученые Медицинского университета Чунг Шан в Тайчжуне (Тайвань).

Риски выше на 43%

По данным исследовательской группы, при оценке здоровья мужчин из 64 муниципалитетов Тайваня оказалось, что наибольшая вероятность заболеть раком полости рта оказалась у жителей районов с самым плохим воздухом. Они на 43% чаще болели раком полости рта даже с учетом привычек к курению и жеванию табака (популярная в Тайване техника употребления).

В основном проблему составляют тяжелые металлы, содержащиеся в воздухе из-за промышленных выбросов. "Пока окончательный механизм влияния вредных веществ на рак не выявлен, но мы можем отметить, что такие компоненты, как свинец, кадмий, мышьяк, хром и никель, а также ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) входят в группу канцерогенных", — отметил ученый Юнг-По Ляу.

Всего исследовательская группа проверила около 482 000 мужчин от 40 лет, а данные о состоянии воздуха поступали с 66 станций по всей стране. И проблема загрязненного воздуха оказалась столь же критична, как и проблема курения. Дело в том, что выявленные частицы настолько маленькие, что легко проникают и впитываются в ткани полости рта. При этом даже небольшие их дозы могут нанести ощутимый вред организму, а постепенное накопление часто ведет к выявлению болезни лишь на поздних стадиях, что снижает эффективность лечения.

"Людям стоит обращать внимание на качество воздуха"

Ляу отметил, что людям стоит обращать внимание на отчеты о качестве воздуха на территории, на которой они живут, а также стараться при необходимости надевать маски и не участвовать в длительных мероприятиях, если уровень загрязнения воздуха в местах их проведения критический.

"Мы рекомендуем отказаться от курения и жевания табака, а также носить маски. Воздействия загрязненного воздуха трудно избежать полностью, поэтому в наших силах лишь снизить риски развития болезни. Также я рекомендую пройти проверку состояния полости рта людям, живущим в наиболее "задымленных" районах", — сообщил Ляу.

Исследование также комментирует доктор Жаклин Молин из Northwell Health (США). "До недавнего времени проблемы с воздухом связывали в основном с болезнями легких и сердца. Пока связь с раком до конца не установлена, но исследование поднимает очень важный вопрос о том, что насыщенный канцерогенными веществами воздух очень опасен и имеет много негативных последствий для дышащих им людей", — говорит она.

Фото:saigoneer.com