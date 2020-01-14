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Автор Ксения Семенова

Кишечная микрофлора может намекнуть о раке толстой кишки

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Благодаря новой исследовательской деятельности, проведенной на грызунах и людях, можно предположить, что различные метаморфозы в кишечной микрофлоре могут играть чуть ли не главную роль в выявлении онкологического процесса в толстой кишке. Специалисты намерены создать анализ крови, с помощью которого будет возможно диагностировать этот вид рака по дисбалансу кишечных обитателей.

Онкологический процесс в толстой кишке в большинстве случаев себя никак не проявляет на первых стадиях заболевания, что сильно осложняет его выявление. Особенно это касается случаев со спорадическим колоректальным раком, который образуется у людей по непонятным причинам. Например, наследственность или плохой образ жизни являются факторами, которые могут спровоцировать онкологию другого вида, но не этого.

Именно в связи с ранее сказанным, светила научной среды находятся в активном поиске лучших вариантов, которые помогут выяснить, что является триггером для развития колоректального рака, и как выявить его присутствие на первых порах, когда еще есть шанс ликвидировать напасть.

Недавняя исследовательская деятельность, проведенная на грызунах, продемонстрировала, что дисбаланс в кишечном микробиоме, который мы знаем как "дисбактериоз", тесно связан с образованием онкологического процесса в толстой кишке.

Например, когда подопытным животным произвели пересадку кала от больных этим недугом собратьев, у них начал развиваться дисбактериоз, а в кишечнике образовывалось все больше предраковых изменений.

Такое хоть и небольшое, но очень важное открытие сподвигло ученых акцентировать свое внимание на создании специального анализа крови, с помощью которого врачи смогут диагностировать эпигенетические изменения, связанные как с пагубными сбоями в кишечной микробиоте, так и с развитием онкологии.

В рамках исследования удалось создать пробный анализ крови, который продемонстрировал довольно неплохой результат в маленьком проспективном эксперименте, где приняли участие живые люди с диагнозом — спорадический колоректальный рак. Этот анализ проводит оценку степени содержания гиперметилирования трех разных генов в бактериальном геноме.

Ученые не планируют останавливаться на достигнутом, и теперь размышляют над дальнейшей исследовательской работой, где примут участие уже более крупные по численности группы пациентов, дабы убедиться в эффективности созданного ими способа определения рака.

Нужно отметить, что в случае успеха, данный анализ позволит на первых порах выявлять онкологический процесс в толстой кишке у людей, которые не имеют каких-либо жалоб. Соответственно, повышается вероятность успешной борьбы с напастью и наступление ремиссии.

Фото: newera-company.ru

Темы наука кишечник медицина здоровье микрофлора диагностика исследование рак толстой кишки
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Достижения медицины
Кишечная микрофлора может намекнуть о раке толстой кишки
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