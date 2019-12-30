Часто возникает путаница артрита и артроза из-за специфичности заболевания. Обе болезни относятся к суставной системе. Врачи провели сравнительный анализ артрита и артроза.
Первое и существенное отличие — разница в симптоматике и в методах лечения. В целом оба заболевания могут лечиться медикаментозным методом и назначением диет.
Термин артрит трактуется как группа заболеваний, связанная с воспалением в области суставов. Артроз представляет видоизменение или трансформацию сустава, в результате чего он перестает нормально функционировать.
Причины возникновения заболеваний отличаются. Артрит возникает в следствие травм, нарушений иммунной системы и заражения органов. Артрит имеет две формы — острую и хроническую.
Артроз же является хроническим явлением, и причиной заболевания считается наследственная предрасположенность и повышенный возраст.
Артритом чаще всего страдают молодые мужчины. Заболевание больше всего затрагивает профессиональных спортсменов и людей, имеющих дело с повышенными физическими нагрузками.
В группу риска артрита входят люди, инфицированные половыми инфекциями. Артроз чаще распространен среди женщин пожилого возраста.
Как видно из первичных различий, заболевания сильно отличаются. Артрит может проникать в суставы через инфекцию. После заражения начинаются осложнения.
Артроз возникает в ходе нарушения кровообращения сустава. Из-за недостаточного получения питательных веществ со временем он деформируется.
Отличия в симптомах артрита и артроза также есть. При артрите сустав опухает, вызывая покраснения из-за воспаления. Повышается температура, начинает болеть голова и проявляется усиленная усталость. Болевые ощущения при острых формах имеют резкий характер. В случае с хронической формой артрита наблюдается постоянная боль.
Симптомы артроза выражены в медленной нарастающей боли. Сначала чувствуется дискомфорт в месте деформации сустава. При нагрузках появляются болевые ощущения. Во время движения боль усиливается. Позже боль присутствует постоянно даже в состоянии покоя. При артрозе отмечается характерный хруст.
Методы лечения
Оба заболевания требуют особого лечения, поскольку связаны с двигательным аппаратом. Если речь идет об артрите, то сначала убирается воспалительный процесс. В качестве лечения используются нестероидные препараты и антибиотики.
При артрозе врачи назначают хондопротекторы — специфичные препараты для лечения болезней суставов. Они позволяют насытить поврежденный сустав должным количеством питательных веществ. Очень часто назначается лечебная физкультура и массаж.
Занятия спортом при артрите и артрозе разрешены только в период течения хронического периода. В остальных случаях физические нагрузки любого характера запрещены.
Фото:hje.org.uk
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