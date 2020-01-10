Избегайте этих тканей, если хотите здоровую кожу

При выборе одежды многие не задумываются о влиянии материала на кожный покров. Врачи рассказали о 5 материалах одежды, представляющих особую опасность для кожи.

Ранние исследования показывали вредное влияние синтетической одежды на кожу. В тканях из синтетики содержались вредные и токсичные вещества, вызывающие сыпь и другие осложнения.

Это было связано с особенностью технологии производства. Синтетические изделия не пропускали воздух, и поэтому кожа не получала должное количество питательных веществ.

Сейчас же с ростом технологий производства, синтетика стала более безопасным материалом. Синтетических изделия позволяют впитывать пот и защищать кожу от повреждений, пропуская достаточное количества воздуха. Чаще всего из таких тканей шьют спортивные костюмы.

Несмотря на улучшение технологий производства, врачи признаются, что вредность синтетики остается на высоком уровне. Более безопасный материал — хлопок.

Еще один опасный материал для кожи — нейлон. Он используется для изготовления купальников, нижнего белья и других элементов гардероба. Его главная особенность — он не пропускает воду, не может мяться и легко очищается. К сожалению, нейлон не позволяет коже дышать и увлажняться, что ведет к развитию аллергии и раздражению кожи.

Акрил также представляет угрозу для кожи человека. Вещество из синтетического волокна производится на основе газа. Из акрила создается теплая осенняя и зимняя одежда. Такой материал не позволяет коже полноценно дышать, в результате чего увеличивается количество пота. Возможны раздражения кожи.

Одежда из полиэстера — материала, полученного из продуктов нефтепереработки — имеет много отрицательных характеристик для кожи. В первую очередь, кожа не может полноценно дышать.

Особую опасность полиэстер представляет в летнее время года, поскольку ткань липнет к коже, увеличивает количество пота и вызывает раздражение и сыпь.

Исследования показывают, что наибольшая опасность полиэстера состоит в наличии мономеров. Это низкомолекулярные вещества, которые выделяют вредные вещества при взаимодействии с молекулами воды и воздуха.

Другой опасный материла — вискоза. Она изготавливается из природных ресурсов при помощи химической обработки. Ткань пропускает воздух и взаимодействует с влажными поверхностями. Однако в производстве используются компоненты для улучшения прочности, которые считаются ядовитыми веществами.

Среди самых опасных тканей находятся также бамбуковые. Они производятся натуральным путем и могут пропускать воздух. Однако, к сожалению, краска, которая наносится на бамбуковую одежду для ее покраски — это вредное вещество.

Ряд экспериментов показал, что при соединении бамбука с краской могут возникать ядовитые вещества, вызывающие сыпь и раздражение.

Фото:ww98.lemblog.co.uk