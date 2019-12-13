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Автор Владан Джурич

Как проявляется аллергия на холод

Здоровье » Здоровье и профилактика

Холодная погода влияет на каждый организм по-разному. Как правило, степень воздействия окружающей среды на организм зависит от индивидуальных особенностей организма. Люди, страдающие от аллергии, могут подвергаться осложнениям во время морозов и холодной погоды.

Ранние исследования показывают, что врачи не признавали реакцию организма на мороз аллергическим осложнением. Для аллергиков на холод характерны сыпь и кожные раздражения. Последние исследования подтверждают, что все влияния природы на кожный покров до сих пор остаются неизученными.

Тем не менее медики отнесли аллергическую реакцию на мороз к псевдоаллергии. Явление появляется в результате взаимодействия кожи человека с холодными компонентами окружающей среды — воды, льда и других элементов.

Аллергия на холод отмечается у детей доподросткового возраста и женщин от 25 лет. Ученые выдвинули гипотезу о том, что патологическое осложнение может сформироваться в любом возрасте. Несмотря на маленькое количество исследований, связанных с аллергией на холод, ученым все-таки удалось выделить несколько факторов такого явления.

В первую очередь влияют наследственные факторы. Если у родственников наблюдалась повышенная чувствительность к окружающей среде, то существует высокая вероятность наследования аллергии на холод.

Вредные привычки также повышают вероятность возникновения аллергической реакции на холоде. При инфекционных заболеваниях, когда иммунитет находится в особо слабом состоянии, риск аллергии на холоде возрастает.

Общая склонность к любым аллергенам также повышает шанс отрицательной реакции кожи на холод. В группу риска входят заболевания почек, нарушения работы щитовидки и другие хронические заболевания.

Новые исследования врачей показывают, что псевдоаллергия беспокоит прежде всего людей, имеющих тонкий кожный покров. Из-за специфики кожи она становится восприимчивой к морозу.

Аллергия на холод проявляется в виде насморка, конъюнктивита — покраснения глаз. Также очень распространен дерматит при аллергическом явлении на морозе — образовании красных пятен на поверхности кожи.

В случае проявления аллергической реакции рекомендуется обратиться к врачу. Специалист проверит и подтвердит наличие аллергии на холод и назначит курс лекарств. Стоит обратить внимание, что реакция на мороз возможна и при других осложнениях.

Врачи рекомендуют в первую очередь одеваться тепло в холодную погоду. Необходимо защитить руки и лицо во время холода. Следует использовать косметические средства, предназначенные для холодной погоды. Врачи рекомендуют наносить косметику за 20 минут до выхода.

Рекомендуется исключить из рациона продукты, вызывающие аллергию — мед, молочные продукты и орехи. Также следует тщательно промывать носовую полость при помощи морской воды или раствора воды и соли в пропорции 1 литр воды на 1 чайную ложку соли.

Фото:leti.com

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