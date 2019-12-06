Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Диета Психотерапия Профилактика Флебология Методы диагностики Первая помощь
Автор Владан Джурич

Как выглядят "подозрительные" родинки

Здоровье » Здоровье и профилактика

Родимые пятна, родинки, невусы — доброкачественные образования, располагающиеся на поверхности кожного покрова. Они могут образовываться, как врожденные элементы или в ходе развития организма. Однако среди них есть "подозрительные" пятна, которые могут вызывать разнохарактерные осложнения.

Известно, что родинки могут располагаться абсолютно везде, даже внутри слизистой. На здоровье родимые пятна также не могут оказывать влияния. Они также не требуют лечения. Исключениями могут быть доброкачественные образования большого размера, уродующие внешний вид.

Большие же пятна с вероятностью в 50% превращаются в злокачественные образования — опухли. Врачи рекомендуют удалять такие родинки. В целом же все родинки склонны к трансформации в злокачественное образование.

Врачи разделяют родинки или невусы на меланомонеопасные и меланомоопасные. Первая разновидность не представляет опасности для человека. Вторая группа имеет пять конкретных видов родинок, которые могут быть потенциально опасны.

Первый вид — это гигантская родинка. Она считается самой опасной, поскольку имеет высокую вероятность превращения в опухоль. Такая родинка располагается как правило на груди или на спине. Имеет сероватый или коричневатый цвет.

Второй вид — пограничная родинка. Это доброкачественное образование серого или черного цвета диаметром до одного сантиметра.

Пограничное пятно не имеет чувствительности к свету и не проявляет способности к росту. Располагается на ладонях, подошвах и в интимных зонах. Имеет свойство перерождаться в опухоль с вероятностью в 10%.

Голубая родинка — среднее пятно синеватого цвета. Имеет плотное строение, а диаметр родинки составляет примерно один сантиметр. Встречаются варианты черного и сероватых цветов. Располагаются на шее, стопе и ягодицах. Могут образовываться только в единичном количестве. Преобразование в опухоль происходит редко.

Следующий вид — невус Ота. Большое по размеру пятно синего, коричного или серого цветов. Может располагаться в слизистой ротовой полости, на лице и ушной раковине. Родинка образуется чаще всего у представителей монголоидной расы. Вероятность трансформации в злокачественное образование низкая.

Последний вид опасных родинок — меланоз Дюбрейля. Пятно среднего размера черного цвета. Имеет четкие границы, форма родинка нестандартная.

Как правило, цвет распределен неравномерно. Располагается на лице и особо чувствителен к свету. Способен развиваться у женщин в возрасте от 50 лет, имеющих светлую кожу. Считается источником предракового состояния. Трансформируется в опухоль с вероятностью 40-50%.

К факторам риска озлокачествления "подозрительных" родинок врачи относят поврежденные пятна, постоянное попадание ультрафиолетовых лучей и врожденную предрасположенность по наследственным признакам.

При изменении формы, цвета, контура, размера, а также границ невуса следует обратиться к врачу. Вполне возможно, что родимое пятно начинает развиваться в злокачественное образование.

Фото: news.medsbla.com

Темы невус родинка здоровье онкология родимое пятно образование на коже
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Как выглядят "подозрительные" родинки
Силовые структуры
Охотничьи лицензии на отстрел японцев для американских солдат
Непознанное и необъяснимое
Алена Полынь указала на опасность религиозного фанатизма
Новости Все >
Шесть человек задержаны в связи с убийством главы ингушского центра "Э"
Три проверенных способа исполнения новогодних желаний
Волочкова разозлилась из-за фейкового сообщения о продаже ее особняка
Эксперты предупредили россиян об "обмане" со стиральными порошками
В Москве вынесены приговоры участникам летних беспорядков
Компания с Урала сделала из тонн несвежего мяса полуфабрикаты
В Кремле прокомментировали ситуацию с футбольными фанатами
В Атлантическом океане нашли германский крейсер Первой мировой войны
В Башкирии пройдет деловой форум "Башкортостан зовёт!"
Косторная допустила ошибку на тренировке перед финалом Гран-при
Последние материалы
Три проверенных способа исполнения новогодних желаний
Волочкова разозлилась из-за фейкового сообщения о продаже ее особняка
Охотничьи лицензии на отстрел японцев для американских солдат
Эксперты предупредили россиян об "обмане" со стиральными порошками
В Москве вынесены приговоры участникам летних беспорядков
Компания с Урала сделала из тонн несвежего мяса полуфабрикаты
Алена Полынь указала на опасность религиозного фанатизма
В Кремле прокомментировали ситуацию с футбольными фанатами
В Атлантическом океане нашли германский крейсер Первой мировой войны
В Башкирии пройдет деловой форум "Башкортостан зовёт!"
Популярное
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.

В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Мир. Новости мира
Украина и Россия заключили договор на транзит нефти сроком на 10 лет
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Часть, в которой Шамсутдинов расстрелял военных, будет расформирована
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Изнасиловавшего трёх девочек педофила осудили на 10 лет
Астрономы выяснили, почему фотоны из других галактик не достигают Земли
Астрономы выяснили, почему фотоны из других галактик не достигают Земли
Астрономы выяснили, почему фотоны из других галактик не достигают Земли
Астрономы выяснили, почему фотоны из других галактик не достигают Земли
Марионетка США Гуайдо разочаровал венесуэльцев
Владимир Зеленский попал на обложку Time
Следственный комитет требует ареста москвички, избившей двухлетнюю дочь
Биологи впервые распечатали искусственную трахею на биопринтере
В Прибалтике обеспокоены наращиванием РФ военного потенциала
Венгрия обратилась к РФ для объединения против националистов на Украине
В Британии ищут очевидцев ДТП, убившего российского миллиардера
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
Часть, в которой Шамсутдинов расстрелял военных, будет расформирована
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Прозвучало предложение пригласить Россию вступить в НАТО
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ