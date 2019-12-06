Как выглядят "подозрительные" родинки

Родимые пятна, родинки, невусы — доброкачественные образования, располагающиеся на поверхности кожного покрова. Они могут образовываться, как врожденные элементы или в ходе развития организма. Однако среди них есть "подозрительные" пятна, которые могут вызывать разнохарактерные осложнения.

Известно, что родинки могут располагаться абсолютно везде, даже внутри слизистой. На здоровье родимые пятна также не могут оказывать влияния. Они также не требуют лечения. Исключениями могут быть доброкачественные образования большого размера, уродующие внешний вид.

Большие же пятна с вероятностью в 50% превращаются в злокачественные образования — опухли. Врачи рекомендуют удалять такие родинки. В целом же все родинки склонны к трансформации в злокачественное образование.

Врачи разделяют родинки или невусы на меланомонеопасные и меланомоопасные. Первая разновидность не представляет опасности для человека. Вторая группа имеет пять конкретных видов родинок, которые могут быть потенциально опасны.

Первый вид — это гигантская родинка. Она считается самой опасной, поскольку имеет высокую вероятность превращения в опухоль. Такая родинка располагается как правило на груди или на спине. Имеет сероватый или коричневатый цвет.

Второй вид — пограничная родинка. Это доброкачественное образование серого или черного цвета диаметром до одного сантиметра.

Пограничное пятно не имеет чувствительности к свету и не проявляет способности к росту. Располагается на ладонях, подошвах и в интимных зонах. Имеет свойство перерождаться в опухоль с вероятностью в 10%.

Голубая родинка — среднее пятно синеватого цвета. Имеет плотное строение, а диаметр родинки составляет примерно один сантиметр. Встречаются варианты черного и сероватых цветов. Располагаются на шее, стопе и ягодицах. Могут образовываться только в единичном количестве. Преобразование в опухоль происходит редко.

Следующий вид — невус Ота. Большое по размеру пятно синего, коричного или серого цветов. Может располагаться в слизистой ротовой полости, на лице и ушной раковине. Родинка образуется чаще всего у представителей монголоидной расы. Вероятность трансформации в злокачественное образование низкая.

Последний вид опасных родинок — меланоз Дюбрейля. Пятно среднего размера черного цвета. Имеет четкие границы, форма родинка нестандартная.

Как правило, цвет распределен неравномерно. Располагается на лице и особо чувствителен к свету. Способен развиваться у женщин в возрасте от 50 лет, имеющих светлую кожу. Считается источником предракового состояния. Трансформируется в опухоль с вероятностью 40-50%.

К факторам риска озлокачествления "подозрительных" родинок врачи относят поврежденные пятна, постоянное попадание ультрафиолетовых лучей и врожденную предрасположенность по наследственным признакам.

При изменении формы, цвета, контура, размера, а также границ невуса следует обратиться к врачу. Вполне возможно, что родимое пятно начинает развиваться в злокачественное образование.

Фото: news.medsbla.com