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Автор Владан Джурич

Как нельзя лечить раны и ссадины

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Образование ран и ссадин считается нормальным явлением. Практически каждый человек может сам принять меры по лечению мелких ран. Однако при неправильном лечении высока вероятность возникновения шрамов. Врачи рассказали, как правильно лечить мелкие и бытовые ссадины.

Какие бывают раны и ссадины

Чаще всего травмы происходят в быту. Различают две разновидности — раны и ссадины. Раны — это повреждение кожного и подкожного пространства. Ссадины — это повреждение только поверхностного слоя кожи с возможным разрывом капилляров.

Обе разновидности могут провоцировать более серьезные проблемы в зависимости от глубины раны и степени повреждения кожного покрова.

Чем лечить ссадины и раны

1. Перед тем, как начать лечить рану или ссадину, рекомендуется ее тщательно промыть хозяйственным мылом. Это нужно для очистки поверхности от грязи и попавших внутрь элементов. При очистке замедлится кровотечение в случае пореза, и кожа будет подготовлена для дальнейшего лечения. 

Не рекомендуется промывать рану водой из естественных водоемов. В них содержатся микроорганизмы, которые могут вызвать раздражение и инфекционное заболевание. Если воды нет, то лучше всего промыть рану перекисью водорода.

2. После очистки поврежденного участка следует удалить все посторонние предметы, которые попали в рану. Для этого можно воспользоваться пинцетом.

Не рекомендуется пытаться расширить рану для того, чтобы достать попавший туда объект.

3. После удаления инородного объекта следует остановить кровь. Для этого нужно взять платок, смоченный перекисью водорода и прижать к поврежденному участку. После остановки крови рекомендуется продезинфицировать рану при помощи антисептика.

4. В качестве дезинфицирующего средства нельзя использовать спиртовые растворы и зеленку.

Они могут навредить кожному покрову, вызвав ожог. Спиртовые средства используются для нанесения только вокруг поврежденного участка.

5. После дезинфицирования необходимо нанести специальную мазь для ран. Это специальные заживляющие средства в виде мазей и спреев.

Врачи не рекомендуют использовать бактерицидные порошковые препараты, поскольку они замедляют процесс заживления раны.

6. После нанесения мази требуется наложить повязку. Это не относится к мелким ссадинам — они заживают намного быстрее, если открыты.

Врачи не рекомендуют использовать пластыри для маленьких повреждений, поскольку при отрыве они могут сорвать корочку, что увеличит процесс лечения.

В случае с более серьезными ранами и ссадинами нужно использовать стерильную повязку. Рекомендуется не затягивать рану слишком туго. Повязка используется только после образования корочки в месте повреждения.

Фото:zdrowyobywatel.pl

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Как нельзя лечить раны и ссадины
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