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Автор Владан Джурич

Почему болит поясница?

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Дискомфортное ощущение в пояснице может появляться у любого человека. Боли в пояснице также приписываются к естественным явлениям. Если болевые ощущения появляются чаще или продолжаются долго, то это может говорить о серьезных заболеваниях.

О чем говорят боли в пояснице

Тип заболевания, связанный с болями в пояснице, зависит от конкретного случая. При легких травмах и ушибах спина восстанавливается достаточно быстро. Боли в спине могут возникать спонтанно, имея резкий, ноющий или тянущий характер.

Самая слабая форма боли в спине имеет тянущий характер. В дальнейшем возможно постепенное усиление дискомфорта.

Статистические данные показывают, что наибольшая доля людей — примерно 90% всех страдающих от боли в пояснице — имеют патологии, нарушения позвоночника и спинных мышц. У оставшейся части боли в пояснице связаны с заболеваниями почек, мочевыделительной системы и кишечника.

Причины поясничных болей

Боли в пояснице обычно вызваны нарушениями опорно-двигательной системы.

Причинами нарушения выступают:

  • сидячий образ жизни,
  • отсутствие подвижности,
  • неправильное питание,
  • частые стрессы.

У детей боли возникают в результате нарушения осанки.

Причины поясничных болей могут быть вызваны нарушением строения позвоночника — сколиозом. Заболевание имеет ноющий характер и в начале развития не вызывает дискомфорта.

Болеть поясница может также в результате развития остеохондроза. Болезнь представляет собой защемление нервов, характерное резкими болевыми ощущениями. При прогрессировании возможно появление межпозвоночных грыж.

Поясничные боли могут быть вызваны состоянием люмбаго. При нем возможно возникновение резких и режущих болей в области поясницы. Состояние возникает в ходе тяжелых нагрузок.

Часто боли в пояснице бывают вызваны ишиасом — раздражением нервных окончаний. При ишиасе боль от поясницы отдает в ногу.

Помимо патологий с нарушением двигательных систем, с поясничными болями связаны заболевания почек. Дискомфорт появляется с левой или правой сторон, а иногда посередине поясницы.

Причинами болей в пояснице считаются такие болезни почек, как

  • гидронефроз,
  • мочекаменная болезнь,
  • пиелонефрит и другие осложнения.

В таком случае врачи рекомендуют приступить к комплексному методу лечению по указаниям врача.

Особенности поясничных болей у женщин связаны с менструальным циклом, гинекологическими болезнями, беременностью, климаксом и онкологическими заболеваниями. Иногда резкая боль в пояснице возникает из-за менструального кровотечения.

У мужчин причинами болей в пояснице обычно бывают простатит, раковые опухоли и воспаления полового органа.

Фото:innovo.ua

Темы спина здоровье неврология боль в пояснице
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Почему болит поясница?
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