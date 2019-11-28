Скрытая угроза: чем опасен хламидиоз

Хламидии — сложноструктурные микроорганизмы, способные вызывать заболевания у людей и животных. Ученые до сих спорят о виде хламидий: ее признают бактерией и инфекцией. При взаимодействии с человеком образуется инфекционное заболевание.

Всего существует три разновидности хламидий: пневмония, пситаки и трахоматис. Первая представляет собой болезнь дыхательных путей, из-за чего появляются дополнительные трудности в дыхательной системе.

Хламидия пситаки больше всего распространяется на животных, но человек может заболеть им тоже. Пситаки считается инфекцией и признаком орнитоза — заболевания, которое нарушает работу центральной нервной системы, дыхательных путей и увеличивает размер печени и селезенки.

Хламидия трахоматис возникает в ходе половой активности и считается самой распространенной разновидностью хламидии. Болезнь нарушает работу мочевыделительных каналов, вызывая воспаления. В особых случаях возможно поражение компонентов суставов.

Клинические исследования доказывают, что хламидии передаются половым путем. При контакте с источником инфекции вероятность заражения более высокая у женщин, чем у мужчин.

Доказана возможность заражения хламидиозом бытовым путем — через полотенце, стенки ванны и сидения унитаза. Однако вероятность инфицирования очень низкая.

Заражение также возможно во время беременности. В процессе родов болезнь может передаваться ребенку.

Особенность хламидий состоит в их спокойном поведении. Согласно статистическим данным, каждый 8-ой человек на Земле болен хламидиозом. Болезнь может развиваться в течение нескольких лет. Симптомы заболевания также невозможно идентифицировать с высокой вероятностью.

В случае заражения хламидиями у мужчин нарушается работа мочевыделительного канала. Другими словами, страдает уретра и происходит воспалительный процесс. Болезнь может быть временной и развиваться до хронической стадии.

В особых случаях могут возникать болевые ощущения при мочеиспускании, а также возможно наличие гноя в уретре. Клинические исследования показывают, что симптомы хламидиоза можно увидеть через мочу. Если в ней имеются нехарактерные выделения мутного цвета, то высока вероятность наличия инфекции.

Хламидиоз у женщин проходят гораздо чаще в острых формах. Обычно характерны обостренные воспаления. В ходе развития болезни может отмечаться резкое повышение температуры, болевые ощущения при мочеиспускании и сбои в цикле. Есть вероятность развития уретрита, но им чаще всего страдают мужчины.

При длительном развитии болезни могут возникнуть цистит или пиелонефрит. В острых формах возможно возникновение бесплодия.

У мужчин при развитии хламидий развивается пониженная половая активность, которая в итоге приводит к импотенции. У женщин возможно перемещение хламидий в брюшную полость. При этом у обоих полов при острой форме заболеваний изменяется структура половых органов.

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