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Автор Владан Джурич

Суставы. Инструкция по применению

Здоровье » Здоровье и профилактика

Суставы человека считаются одной из самых сложных структур организма. Благодаря суставам человек может выдерживать нагрузки массой более чем в сотни килограмм. В основном большая часть нагрузки всегда направлена на тазобедренные и коленные суставы.

Где хрупко, там и рвется

Несмотря на уникальность суставной системы, она все-таки является весьма хрупкой. Клинические исследования доказывают, что одним из лидеров заболеваний считается остеоартрит — поражение всех компонентов определенного сустава.

При остеоартрите появляются болевые ощущения в движении. Если не обратиться ко врачам при первых же болях, то могут возникнуть серьезные проблемы с движением человека в целом. В особых случаях возможна полная утрата подвижности.

Суставные заболевания представляют большую опасность для пожилых людей.

Вероятность возникновения болезни вырастает с учетом даже имеющихся заболеваний. В целом же болезнь связана с низкой двигательной активностью человека.

Предупрежден, значит вооружен

Основной фактор риска заболеваний суставов — возраст. Хрящи становятся с возрастом гораздо мягче и теряют эластичность. Чувствительность пожилого организма повышается. Дальнейшее развитие заболевания зависит от физических особенностей человека.

Врачи рекомендуют регулярно заниматься физическими нагрузками, которые снижают риск появления остеоартрита.

Чем выше подвижность, тем больше шансов избежать заболеваний компонентов сустава.

Медикаментозная терапия

В случае нарушения работы суставов врачи применяют комплексный метод лечения.

Для пациентов с избыточным весом назначается диета. В любом случае будут прописаны специальные упражнения, позволяющие нормализовать работу суставов.

Помимо физических упражнений используется медикаментозный метод лечения. Чаще всего выписываются противовоспалительные и нестероидные препараты. Могут применяться препараты-анальгетики и средства замедленного действия.

Противовоспалительные и нестероидные препараты используются для временного снижения симптомов. Анальгетики и лекарства замедленного действия применяются при развитых заболеваниях суставов.

Что важно знать, чтобы предупредить развитие заболевания?

Остеоартрит считается хроническим заболеванием, поэтому вылечить его полностью невозможно.

На данном этапе хорошо работают препараты замедленного действия, которые показывают свою эффективность в течение нескольких месяцев.

Для восстановления хрящевых тканей в суставе требуется повысить количество коллагена или наладить качество его выработки. Коллаген представляет собой фибриллярный белок, отвечающий за эластичность и прочность хрящей.

Также большая масса препаратов обладает эффектом временного устранения болевых ощущений. В целом же цель врачей — улучшить подвижность человека. Для этого нужно:

  • соблюдать программу физических упражнений,
  • специальную диету
  • и вовремя принимать лекарства.

Фото:mindbodyawareness.co.uk

Темы суставы здоровье ревматология
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Здоровье и профилактика
Суставы. Инструкция по применению
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