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Автор Владан Джурич

Аневризма - бомба замедленного действия

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Аневризма — это патологическое заболевание, проявляющееся в виде расширения стенок сосудов. Вены постепенно расширяются из-за повышенной слабости кровеносной системы. Врачи рассказали об опасности необычного заболевания.

Термин "аневризм" используется также в случае расширения камеры сердца. Существуют разные типы аневризма, привязанные к определенным органам — сосудам, мозгу и другим.

Клинические исследования показывают, что строение аневризмы бывает двух типов — в виде мешочка и отдельного участка сосудов.

Одно из свойств аневризмы — накопление сгустков крови, которые образуют тромботические массы. Другими словами, патологическое заболевание умеет делиться на отдельные слои.

Главная опасность в непредсказуемости возникновения. В течение пока неизвестного периода времени аневризма может разорваться, в результате чего сгустки крови попадут в ближайшую полость. Разрыв может произойти в любой момент, и врачи пока что не умеют его предсказывать.

Тромботические массы, формирующиеся в ходе расслоения патологии, могут отрываться от тканей. В таком случае возможен инсульт или инфаркт. Аневризма появляется у людей с нехваткой коллагена, а также атеросклерозом. Основной фактор риска — повышенное давление.

Самый распространенный вид патологии — аневризма аорты. Стоит помнить, что сама по себе аорта является соединительным элементом от сердца к брюшной полости. Аневризма обычно формируется в частях брюшной полости.

При первых стадиях болезнь совершенно не имеет симптомов. В ходе развития патологии появляются боли в животе и ногах — в брюшной аорте, а болевые ощущения в груди — в грудной аорте.

Самый опасный период развития болезни — расслоение. Именно в этом процессе появляется вероятность расслоения аневризмы. Основные симптомы стадии расслаивания — резкая боль в животе и в груди.

При отсутствии лечения вероятность разрыва аневризмы в ходе расслоения увеличивается — летальный исход в данном случае обеспечен.

При аневризме сосудов головного мозга проявляются симптомы сильных головных болей, судороги и ухудшения обоняния и слуха. В процессе расслаивания при разрыве тромбов произойдет кровоизлияние прямо в мозг. Вероятность летального исхода при таком заболевании достаточно высока.

Аневризма сердца чаще всего имеет мешковатый вид. Симптомы патологии — отдышка и постоянная слабость.

Диагностируется аневризма при помощи УЗИ и рентгеновских оборудований. Лучший метод лечения — хирургический. Удаление вредоносных элементов происходит только при увеличении размеров аневризма от 10 мм и более. Пораженные сосуды подлежат замене на протезы. На ранних стадиях можно избавиться от аневризмы медикаментозным методом лечения.

Фото:news.medsbla.com

Темы сосуды здоровье аневризма заболевание кровеносная система
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