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Автор Владан Джурич

Недетские проблемы: чем опасна корь у взрослых

Здоровье » Ваше здоровье

Корь считается детским инфекционным заболеванием, которое также может возникнуть и у взрослых людей. К сожалению, для людей от 18 лет и более заболевание имеет серьезные последствия. Врачи рассказали о кори.

Источником кори является вирус кори. Заражение возможно воздушно-капельным путем — через кашель, чихание и дыхание. Вирус в первую очередь попадает в слизистую ротовой полости или оболочек носа.

Вирус может существовать только при взаимодействии с организмом человека и только внутри. Заражение бытовым путем исключено. Само же заболевание считается очень заразным. Клинические исследования показывают, что 95 человек из ста восприимчивы к вирусу при контакте с болеющим корью человеком.

Иммунитет к заболеванию возможен в двух случаях — при вакцинации и при первичном выздоровлении от кори. Вакцины обычно вводят детям всего два раза — в 1 год и 6 лет.

Считается, что прививка способна защитить организм от кори в течение 15 лет. Со временем и после истечения времени ее действия восприимчивость к вирусу вырастает.

Вероятность заражения корью зависит от индивидуальных данных человека. Иммунитет человека может быть невосприимчивым к вирусу всю жизнь в зависимости от физических особенностей. С другой стороны, возможно повторное заражение. Корь особо опасна для взрослых людей, не болевших вирусом вообще.

Заразиться корью повторно практически невозможно. Исключение могут составлять люди с иммунодефицитом. Большая опасность представляется для взрослых людей, не принимающих вакцину в детстве и дети с иммунодефицитом.

Корь у взрослых развивается также, как и у детей, но в более осложненной форме. Инкубационный период вируса составляет от одной недели до месяца. Другими словами, первые признаки заражения появляются в течение одного месяца. В последние недели человека можно считать заразившимся.

Первые симптомы кори у взрослых:

  • повышение температуры;
  • кашель;
  • повышение светочувствительности.

Уже через короткий период времени на теле появляются характерные красные пятна. Они формируются по всему телу, начиная от головы. В ходе развития сыпь доходит до ног. Через 2 недели наступает период выздоровления.

Особую опасность для взрослых вирус кори представляет из-за ослабления иммунитета. Это создает дополнительный риск присоединения другого заболевания.

Так, например, в ходе развития кори могут быть вызваны заболевания дыхательных путей, органов пищеварительного тракта, нервной системы и почек. Во время беременности возникает вероятность смерти плода.

Врачи считают, что лучший способ защититься от кори — сделать прививку. Она предлагается также и взрослым. Вакцинация проводится два раза с промежутком в полгода.

Фото:sq.com.ua

Темы корь здоровье инфекционные болезни
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