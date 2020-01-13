Что означает преддиабетное состояние

Состояние преддиабета — граница между здоровым организмом и появлением сахарного диабета первой или второй степени. Врачи рассказали подробнее о преддиабетном состоянии и его признаках.

Известно, что наступивший и устоявшийся диабет связан с постоянным неусвоением сахара организмом и накапливанием его в крови. В результате нарушается обмен углеводов. Повышенное содержание сахара при сдаче крови в среднем составляет 6,9 ммоль/л.

Нормированным значением глюкозы считается цифра в диапазоне от 3,5 до 5,5 ммоль/л. При этом допустимы отклонения в 0,3 ммоль/л как в большую, так и в меньшую сторону. Преддиабетное состояние обычно наступает при показателях от 5,6 до 6,9. Это говорит о нарушении гликемии.

Патология воздействует на множество органов, в особенности на почки и сердечно-сосудистую систему. Доказано ухудшение зрения при сахарном диабете. В теоретических основах медицины, преддиабет не считается заболеванием, хотя представляет собой опасное состояние.

В случае отсутствия реагирования и принятия мер против преддиабетного состояния вырастает риск появления диабета первого или второго типа. Однако преддиабет подлежит лечению в отличие от полноценного заболевания.

При повышенном содержании глюкозы в крови врачи рекомендуют пройти дополнительное исследование на наличие злокачественных взаимодействий с глюкозой. Выявить преддиабетное состояние можно только при анализе крови натощак.

Особенности дополнительного теста заключаются в повторном тестировании. Исследование проводится в два этапа — берется кровь натощак, а потом человек выпивает раствор с содержанием глюкозы. Через 2 часа проводится повторное тестирование, измеряется динамика содержания сахара в крови.

Если содержание сахара увеличивается, то это говорит об отсутствии и сложности усваивания глюкозы. По словам врачей, выявить преддиабет все равно достаточно сложно, поскольку повышение глюкозы может быть связано с повышенной усталостью.

Признаки преддиабетного состояния:

активное и частое мочеиспускание;

длительная сухость во рту;

постоянный зуд;

ухудшение режима сна;

обострение аппетита в ночное время суток.

Врачи рекомендуют обратить особое внимание на факторы риска развития полноценного заболевания сахарного диабета. К ним в первую очередь относятся люди, страдающие ожирением, люди в возрасте и пациенты с повышенным содержанием холестерина. Стоит учитывать, что сахарный диабет может передаваться по наследственным признакам.

Если преддиабетное состояние были обнаружено, то врачи рекомендуют придерживаться строгой диеты и выбрать оптимальную программу физических упражнений. В зависимости от общего состояния здоровья врач подбирает определенный комплекс упражнений.

Фото:acc.org