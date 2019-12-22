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Автор Владан Джурич

Почему не нужно отказываться от сахара

Здоровье » Здоровье и профилактика

Клинические исследования доказывают, что дефицит сахара может привести к заболеваниям. Ранние же эксперименты говорят о том, что сахар — это настоящий наркотик. Врачи рассказали о пользе и вреде сахара и его воздействии на организм.

Любой продукт в нормированных количествах может быть полезен. Злоупотребление или отказ от потребления сахара естественно приводят к осложнениям в организме.

Сахар, известный благодаря Александру Македонскому во время походов в Индию, признали очень вкусным и неопасным веществом. Тогда сахар стал настоящим трофеем для царя Македонии.

При изучении сахара была выдвинута гипотеза, что это простейший углевод. В нем нет минералов или витаминов, полезных для человеческого организма. Однако польза у сахара все-таки есть, потому что он является источником насыщения организма.

При структурном анализе сахара было выяснено, что вещество содержит фруктозу и глюкозу. Фруктоза имеет свойство переходить в жир. Глюкоза же доставляется прямо к клеткам, насыщая организм энергией.

При повышенном употреблении сахара глюкоза может соединяться с гликогеном. В ходе реакции молекулы откладываются в мышцах и печени. При повышенном содержании гликогена, глюкоза откладывается в жиры.

При постоянно увеличенном уровне сахара встречаются такие патологии, как ожирение и сахарный диабет.

Несмотря на опасность употребления сахара, в нормированных количествах он все-таки приносит пользу. Во-первых, сахар обеспечивает поддерживающую функцию печени, очищая ее от токсичных веществ. Глюкоза, в свою очередь, играет защитную роль в жизнедеятельности печени.

Во-вторых, сахар напрямую влияет на настроение человека. При его приеме увеличивается выброс серотонина, который также является составляющим гормона счастья. При увеличенном выбросе серотонина человек чувствует прилив сил и у него снижается стресс.

В-третьих, сахар очень полезен в качестве профилактического средства для суставов. Такая патология, как артрит, чаще всего встречаются у людей, отказывающиеся от употребления сахара.

Клинические исследования доказывают, что сахар выполняет вспомогательную функцию в работе селезенки. Глюкоза помогает растворить вредоносные и токсичные веществ, которые взаимодействуют с селезенкой.

Также стоит отметить, что сахар помогает обеспечить мозг энергией и питательными веществами. При размеренном употреблении сахара продолжительность жизни человека увеличивается.

Помимо этого, сахар влияет на метаболизм, поскольку глюкоза присутствует во всех процессах питательных обменов.

Злоупотребление сахаром может привести к сахарному диабету, патологиям сердца и сосудов, ожирению и болезням поджелудочной железы.

Нормированное количество сахара для взрослого человека составляет 50 грамм в сутки — это примерно 3 столовых ложки.

Фото:tieuduongsila.com

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