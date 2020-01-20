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Автор Владан Джурич

Диабет и беременность - какие риски для мамы и малыша

Здоровье » Акушерство и гинекология

Во время беременности на организм ложится достаточно большая ответственность, связанная с огромным количеством процессов. При беременности совместно с заболеваниями возможны дополнительные проблемы и развитие других осложнений. Врачи рассказали о рисках при беременности и диабете.

Сахарный диабет у беременных 

Специалисты выделяют три сценария беременности при диабете.

Первый — это вынашивание ребенка при первой стадии сахарного диабета. В таком случае женщине приходится довольно часто ложиться в больницу на обследования.

Второй сценарий — беременность при скрытом сахарном диабете. Обычно в первые полмесяца болезнь не дает о себе знать, но позже формируется в полноценное заболевание.

Уже в первые недели беременности возможно резкое повышение сахара в крови.

После рождения ребенка женщина получает повышенную вероятность развития диабета второго типа.

И третий сценарий — появление сахарного диабета уже во время беременности. При повышенной нагрузке на организм он начинает не справляться с основными биохимическими процессами, в результате чего растет количество сахара.

Исследования показывают, что после родов сахарный диабет исчезает и обмен питательных веществ приходит в норму.

Группа риска

Существует несколько факторов рисков, влияющих на развитие сахарного диабета во время беременности. Обычно это связано с лишним весом женщины или повышенным возрастом.

Риск значительно увеличивается при беременности от 35 лет и более.

Вероятность появления сахарного диабета возможна при аномально крупном плоде. После родов также существует вероятность получения заболевания, если ребенок рождается с патологическими осложнениями.

Сахарный диабет - угроза для женщины

Сахарный диабет при беременности представляет угрозу как для женщины, так и для будущего ребенка. Для женщины характерно:

  • развитие инфекций мочевыделительных путей,
  • развитие кровотечений даже после родов 
  • рост поздних токсикозов.

Сахарный диабет - угроза для ребенка

Для ребенка же угроз тоже предостаточно. При сахарном диабете ребенок может:

  • родиться с изначально повышенным весом,
  • увеличенным размером органов,
  • отсутствием зрелости основных органов,
  • низкий уровень сахара в крови.

Как избежать опасности 

Врачи утверждают, что самый безобидный сценарий — это появление диабета до беременности. При регулярных обследованиях удается успешно родить ребенка со сниженным риском угроз для ребенка.

Сахарный диабет, полученный во время беременности — гестационный диабет — считается самым опасным заболеванием, поскольку его трудно диагностировать на начальных этапах. В таком случае не удается компенсировать риски, и возможно развитие диабета у матери и появление патологий у ребенка.

Сегодня же при должном осмотре возможно родить здорового ребенка при беременности.

Первые симптомы развития сахарного диабета:

  • сухость в ротовой полости,
  • постоянный зуд,
  • активные мочеиспускания.

Фото:phunusuckhoe.vn

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