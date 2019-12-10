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Автор Владан Джурич

Причины сухости во рту и постоянной жажды

Здоровье » Здоровье и профилактика

Сухость в ротовой полости бывает довольно часто. При постоянной сухости могут возникнуть дальнейшие проблемы со здоровьем, поскольку это один из симптомов заболеваний. Врачи поделились причинами сухости в ротовой полости и постоянной жажды.

Врачи объясняют, что сухость появляется в случае нехватки слюны во рту. Слюна вырабатывается слюнными железами. Причины нарушения работы слюнных желез могут быть совершенно разными.

Стоит помнить, что слюна выполняет важную роль в организме. В первую очередь она обеспечивает расщепление пищи, а также защищает организм от бактерий и злокачественного воздействия. При постоянной сухости могут появиться болевые ощущения в горле или неприятные привкусы.

Сухость в ротовой полости вызывает чувство жажды, появление трещинок на губах и раздражение языка с возможным изменением его цвета. Также возможно появление хрипоты.

Если сухость во рту продолжается постоянно, то это говорит о нарушении работы пищеварительной системы, а также о патологических заболеваниях лор-органов.

Существует 5 базовых причин, связанных с длительной сухостью во рту. Врачи также отметили, что длительность сухости не зависит от процесса старения.

Первая причина — нехватка воды в организме. В связи с нехваткой воды могут появляться чувства жажды, осушения кожи и ухудшения зрения в легкой форме.

Вторая причина сухости — повышенная температура на улице или в помещении. Это приводит к развитию обезвоживания, если не пить своевременно воду.

Третья распространенная причина — страхи и стрессы. Клинические исследования показывают, что при волнениях во рту всегда пересыхает. Это связано с протеканием других биологических и биохимических процессов в организме, в результате чего слюна просто не успевает выделяться в нужном количестве.

Четвертая причина — пересыхание во рту возникает после сна, поскольку железы не успевают обработать процесс выделения слюны.

Пятая причина — при постоянном дыхании ртом (когда заложен нос) точно также пересыхает в ротовой полости.

Врачи выделили симптомы патологически длительного пересыхания во рту. В первую очередь сухость в полости рта может быть связана с обильным приемом лекарств. Сухость во рту могут вызвать препараты от давления, антидепрессанты, антибиотики, миорелаксанты. Они содержат вещества, влияющие на давление и степень отечности.

Также постоянная сухость говорит о симптомах сахарного диабета. Чувство сухости может сопровождаться усиленным процессом мочевыделения. Сухость также связана с инфекционными заболеваниями, которые часто могут воспалять ротовую полость.

При лучевых терапиях и атоимунных болезнях — заболеваниях щитовидной железы — также происходит сухость во рту.

Поражение нервной системы приводит к нарушению выделения слюны, что тоже может характеризоваться длительной сухостью ротовой полости.

Исследования доказывают, что даже при патологиях пищеварительного тракта возникает сухость в рту, а также при осложненных патологиях брюшной полости.

Фото:inlifehealthcare.com

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Здоровье и профилактика
Причины сухости во рту и постоянной жажды
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