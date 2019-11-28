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Автор Злата Кузнецова

Что лечит Марьин корень?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Марьин корень — растение не только красивое, но и полезное. В медицине он известен под названием "Пион уклоняющийся". Глаз радуют его пурпурно-розовые лепестки, однако любоваться им могут только жители Сибири и Дальнего Востока.

зубная боль
зубная боль

Марьин корень собирают осенью

Еще Авиценной были открыты лекарственные возможности цветка. Лично он употреблял корень, настоянный на воде с медом, чтобы излечить болезни кожи. Страдающим эпилепсией, помутнением рассудка, рекомендовалось носить корень на теле. Корень нужно собирать по осени, когда повянут стебли. Марьин корень употребляют в виде настоя, который изготавливают из корней, которые высушили. Они богаты эфирными маслами, полезными сахарами, флавоноидами.

Он отлично справляется с такими болезнями, как:

  • язва желудка,
  • подагра,
  • ревматизм,
  • бессонница,
  • бронхит,
  • астма,
  • нервное истощение и другие.

Марьин корень — натуральное обезболивающее

Настойка из корня цветка поможет устранить боли во время менструации, а также при головных и зубных болях.

Лекарство позволит быстро восстановиться после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваниях. Растение обладает уникальным лечебным свойством и поможет избавить от суставных болей.

Марьин корень редко вызывает аллергию, однако гипертоникам этим лекарством лучше не увлекаться. Нельзя применять корень при индивидуальной непереносимости, нельзя употреблять настойки в неразбавленном виде. Если случилась передозировка лекарством, человек становится апатичным и заторможенным.

Марьин корень при опухолях, астме и отравлениях

Пион можно использовать при всех видах опухолей. Благодаря его химическому составу, проникающему через гематоэнцефалический барьер, благоприятно воздействуя на гипоталамус, гипофиз.

Корни растения отлично успокаивают, обеспечивают противовоспалительное, тонизирующие действие. Пион отлично поможет при отправлениях и окажет бактерицидное действие. Монголы применяют его при болезнях печени, почек, легких.

При простуде Марьин корень заваривают вместе с бузиной, ромашкой, липой, вербной корой и двумя ложками солодки.

При астме Марьин корень хорошо сочетается с фиалковым корнем, листьями мать-и-мачехи, корешками тимьяна.

пион
пион

Стоит отметить, что ученые не сразу признали корень успокаивающим средством, но после проведенных исследований их гипотеза подтвердилась.

Купить растение вы сможете в аптеке, рецепт врача не потребуется. Сразу после первого применения вы почувствуете положительный эффект, негативных последствий, отражающихся на дыхании и давлении, не последует.

Фото: fotokto. ru

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Марьин корень Лечебные свойства
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы польза марьин корень народная медицина
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