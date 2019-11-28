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Автор Злата Кузнецова

Что лечит марьин корень?

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Марьин корень — растение не только красивое, но и полезное. В медицине он известен под названием пион уклоняющийся. Глаз радуют его пурпурно-розовые лепестки, однако любоваться им могут только жители Сибири и Дальнего Востока.

Еще Авиценном были открыты лекарственные возможности цветка. Лично он употреблял корень, настоянный на воде с медом, чтобы излечить болезни кожи. Страдающим эпилепсией, помутнением рассудка, рекомендовалось носить корень на теле. Корень нужно собирать по осени, когда повянут стебли. Марьин корень употребляют в виде настоя, который изготавливают из корней, которые высушили. Они богаты эфирными маслами, полезными сахарами, флавоноидами.

Он отлично справляется с такими болезнями, как язва желудка, подагра, ревматизм, бессонница, бронхит, астма, нервное истощение и другие.

Натуральным обезболивающим является марьин корень. Настойка из корня цветка поможет устранить боли во время менструации, а также при головных и зубных болях. Лекарство позволит быстро восстановиться после перенесенных сердечных, сосудистых заболеваниях. Растение обладает уникальным лечебным свойством и поможет избавить суставных болей.

Обычно, марьин корень не несет в себе противопоказаний и редко вызывает аллергию, однако гипертоникам этим лекарством лучше не увлекаться. Нельзя применять корень при индивидуальной непереносимости, нельзя употреблять настойки в неразбавленном виде. Если случилась передозировка лекарством, то человек становится апатичным, заторможенным.

Пион можно использовать при всех видах опухолей. Благодаря его химическому составу, проникающему через гематоэнцефалический барьер, благоприятно воздействуя на гипоталамус, гипофиз.

Корни растения отлично успокаивают, обеспечивают противовоспалительное, тонизирующие действие. Пион отлично поможет при отправлениях и окажет бактерицидное действие. Монголы применяют его при болезнях печени, почек, легких. При простуде марьин корень заваривают вместе с бузиной, ромашкой, липой, вербной корой и двумя ложками солодки.

При астме марьин корень хорошо сочетается с фиалковым корнем, листьями мать-и-мачехи, корешками тимьяна.

Стоит отметить, что ученые не сразу признали корень успокаивающим средством, но после проведенных исследований, их сомнения подтвердились.

Купить растение вы сможете в аптеке, рецепт врача не потребуется. Сразу после первого применения вы почувствуете положительный эффект, негативных последствий на дыхание и  давление не последует.

Надеемся, статья будет полезна и марьин корень будет использован по назначению и поможет при недугах!

Фото: fotokto.ru

Темы здоровье профилактика марьин корень пион уклоняющийся народная медицина
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