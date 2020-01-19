Прополис и его лечебные свойства

Не только мед мы получаем благодаря усиленному труду пчел. Именно пчелы производят для человека полезные продукты, как маточное молочко, пчелиную пергу, яд, и прополис. О последнем расскажем более подробно.

Душистый природный клей — это структура прополиса, выработанный пчелами из смол растений. Им пчелы скрепляют части улья, замазывают щели и укрепляют соты.

Состав и лечебные свойства прополиса

Прополис содержит вещества, выступающие дезинфицирующими свойствами. Именно из-за прополиса в улье всегда стерильно. Стоит отметить, что именно прополис убивает всех микробов. Состав клея достаточно сложен, ученые до сих пор его изучают, постоянно открывая новые возможности прополиса. В нем точно присутствуют:

эфирные масла,

флавоны,

фитонициды,

воск, с

молы растительного происхождения

Прополис — это анестетик, известный еще с древних времен. В нем присутствуют вещества, которые могут посоперничать с новокаином. Они сильнее его в пять раз. Именно это вещество помогает сбить высокую температуру.

Прополис обеспечивает нашему организму прочную защиту от бактерии и вирусов. Прополис в отличие от антибиотиков, не вызывает у бактерии устойчивости. Иммунные клетки активизируются за счет лечебных свойств прополиса.

Ускоряет заживление ран, снимает воспаление

Прополис положительно влияет на регенерацию, не зря препараты с его составом пользуются огромным спросом, особенно он хорош при язвах и ранах, которые долго не заживают. Ткани начинают быстро восстанавливаться.

Кому полезно принимать прополис

При самых тяжелых недугах можно надеется на прополис, он обязательно поможет. Он помогает восстановить силы, клеткам обеспечивает нормальное питание, помогает при анемии. К помощи прополиса обращаются во время реабилитации после химио и лучевой терапии. Прополисом лечат язвы в желудке и 12-ти перстную кишку перед ремиссией.

Большим спросом пользуется аптечная настойка из прополиса, ее выпускает большое количество фармацевтических производителей. Ею полощут горло при ангине, стоматите, капают настойку и в уши при отите. Настойка отлично справляется с проблемами полости рта.

Очищенный прополис продаётся в аптеке. С ним производители изготавливают большое количество мазей, шампуней, масок, зубных паст. При геморрое выручают свечи с прополисом.

Стоит отметить, что редко, когда прополис может взывать аллергическую реакцию, поэтому он отлично подходит для лечения кожных болезней. Стоит учесть, что имеется высокая чувствительность. Перед применением лучше нанести каплю прополиса на внутреннюю сторону локтя, если реакции не последует, значит смело можно пользоваться.

Как видите, прополис широко применяется в народной медицине.